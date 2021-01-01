اعرفى أنواع النباتات المناسبة لكل غرفة داخل المنزل



اعرفى أنواع النباتات المناسبة لكل غرفة اعرفى أنواع النباتات المناسبة لكل غرفة

تضيف الأنواع المختلفة من النباتات الخضراء مظهرا جماليا لغرف المنزل، كما تساعد على تجديد الهواء داخل الغرف، لذلك يحرص الكثيرون على شرائها وإضافتها فى أماكن مختلفة سواء بجانب المكتب أو الأريكة أو حتى بجوار التليفزيون، لكن الذى لا يعلمه البعض أن هناك أنواعا من النباتات مناسبة لكل غرفة داخل المنزل، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".







أنواع النباتات المناسبة لكل غرفة داخل المنزل



غرفة النوم



ينصح بإضافة نبات " قشطة دندروم"، داخل غرفة النوم، لأنها من النباتات التى تنمو وتتغير سريعاً، ليرى الإنسان عند استيقاظه فى كل مرة النبات بشكل مختلف، مما يحفزه عند الاستيقاظ، كما يمكن وضع نبات الصبار داخل الغرفة، والذى يضيف مظهرا جماليا داخل الغرفة.

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وكانت قد ذكرت شبكة" إن بي سي" نيوز في عام 2017 أن معظم النباتات تتحول إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون ليلًا، لكن " قشطة دندروم "وبساتين الفاكهة ونباتات الأفاعي تستمر في إنتاج الأكسجين، مما يجعل الهواء أسهل للتنفس.الحماميفضل إضافة نبات " زاميوكولكاس "، داخل الحمام ، وذلك لحجمه الصغير، كما إنه يستطيع العيش فى ظروف الإضاءة المنخفضة.غرفة المعيشةيفضل التفكير فى نباتات ذات أحجام كبيرة لوضعها داخل غرفة المعيشة، مثل نبات "أيدع "، أو نبات" عصفور الجنة الملكي "، لأنها تنمو وتضيف مظهرا جماليا للغرفة، ولا تحتاج سوى رشها بالماء وتنظيف أوراقها.غرفة نوم الأطفال أو اللعبعند الرغبة في زراعة النباتات داخل غرفة نوم الأطفال أو غرفة اللعب، ينصح بزراعة نبات العنكبوت، لأنها نبتة معلقة لا يستطيع الأطفال التخلص منها، كما إنها من النباتات غير السامة.غرفة المطبخيفضل زراعة الأعشاب لاستخدامها في الطبخ، مثل الزعتر والأوريجانو والنعناع، بدلاً من النباتات التى تنمو أوراقها سريعاً وتتسبب فى مضايقة المرأة أثناء الطهى.غرفة المكتبيفضل زراعة نبات العنكبوت داخل غرفة المكتب أو حوض صغير من الطحالب، والتي يمكن أن تزدهر في ظروف مكتبية نموذجية، لتضيف مظهرا جماليا داخل الغرفة.