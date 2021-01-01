طريقة عمل كشرى الحلة الواحدة في خطوات بسيطة وسريعة



كشرى الحلة الواحدة كشرى الحلة الواحدة



يعتبر الكشرى من أشهر الاكلات الشعبية التي يعشقها جميع أفراد الأسرة، ولكن قد تجد ربات البيوت صعوبة في طهيه بالمنزل، نظرا لاحتوائه على عدد كبيرة من المكونات التي تحتاج كل منها إلى الطهى بمفردها، مثل المكرونة والعدس والأرز والبصل المقلى وصلصة الطماطم، وهو ما يرهق الكثير من ربات البيوت ويخلف أكوامًا من الأوانى التى تحتاج للغسيل.



وإذا كنت من محبى الكشرى أنت وأسرتك، نقدم لك في التقرير التالى طريقة عمل الكشرى في "حلة واحدة" في خطوات بسيطة وسريعة:





مكونات كشرى الحلة الواحدة:

- 4 ملاعق كبيرة من الزيت

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- كوب من الشعرية- 2 كوب من الأرز- كوب وربع من العدس-كوب مكرونة- مكرونة أسباجيتى- ملح- كمونمكونات صلصة الكشرى- ثوم مفروم- كوب ونصف عصير طماطم- ملعقتين من الخل- فلفل أسود- كيس صلصة- ربع ملعقة صلصةمكونات الدقة الخاصة بالكشرى- كوب ماء- كوب خل- ثوم مفروم ناعم- ملح- فلفل أسود- ربع ملعقة كمون- ربع ملعقة كزبرة- نص ملعقة كشرى- عصير ليمونطريقة عمل الكشري :- في وعاء صغير ضعى ملعقتين زيت وكوب من الشعرية وقلبيها حتى تتحول للون الذهبى- ضيفى بعد ذلك كوبين الأرز بعد غسله وتصفيته، وقلبيهم جيدا مع الشعرية- ضعى كوب العدس بعد نقعه بساعتين وقلبى الخليط مع بعضه.- قومى بإضافة المكرونة الصغيرة والاسباجيتى، ثم ضيفى الماء الساخن حتى يتم تغطية الخليط كله.- ابدأى في إضافة الملح والكمون وبعد التقليب، اتركيهم على نار هادئة لمدة ربع ساعة.طريقة عمل الصلصة الخاصة بالكشرى:- في وعاء آخر ضيفى الثوم المفروم إلى ملعقتين من الزيت وقومى بالتقليب.- ضعى كوب ونصف من عصير الطماطم، ثم ضيفى ملعقتين الخل ونصف ملعقة الملح، والفلفل الأسود والكمون، وربع ملعقة صغيرة من السكر، وكيس الصلصة.- اتركى المزيج يغلى على النار، حتى يصبح القوام سميك بعض الشىء.طريقة عمل الدقة:- اخلطى كوب من الماء مع كوب من الخل، ثم ضعى الثوم المفروم الناعم، وضعيهم على نار متوسطة.- ضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والشطة وعصير الليمون.- اتركى المزيج يغلى على النار، ثم بعد ذلك اتركيه ليبرد قبل تقديمه.