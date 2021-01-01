6 طرق لإنهاء أى جدال مع شريك حياتك فورًا



لإنهاء أى جدال مع شريك حياتك لإنهاء أى جدال مع شريك حياتك

يتجادل الزوجان بشكل مستمر وهذا أمر طبيعى، ومع ذلك إذا طال الصراع، فقد يتسبب بكثير من التوتر والخلافات فى العلاقة الزوجية، وفى بعض الأحيان قد تتحول المناقشة إلى جدال عقيم لا يسفر عن أى نتيجة، ما قد يتسبب فى استمرار المشاكل.



ولمعرفة كيفية إخماد أى جدال بينك وبين شريك حياتك بشكل صحى، تابعى التقرير التالى والذى يقدم فيه موقع "يور تانجو" للعلاقات بعض النصائح لإخماد الخلاف:





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1. لا تنتقدى الشخص:لن يؤدى انتقاد شخصية شريكك إلا إلى تفاقم الموقف، خاصةً إذا فعلتى ذلك عمداً، لا تهينى شريكك، لكن تحدثى عن الأفعال المحددة التى تزعجك.2. لا تستبعدى المشاعر:تحدثى عن مشاعرك وخاطبى مشاعر شريكك، واظهرى اهتمامك بحالته العاطفية، حتى ينتهى الجدال بطريقة صحية.3. لا تنظرى باستخفاف إلى شريك حياتك:لا تعبرى عن تفوقك على شريك حياتك، بهذه الطريقة تظهرى له أنه ليس جيدا بما يكفى لك، اقترحى البحث عن حل للمشكلة معًا.4. لا تبحثى عن شخص تلوميه:من الخطأ مناقشة من هو المذنب، لكن من الأفضل الآن قضاء بعض الوقت فى معرفة أفضل استراتيجية خروج من الجدال.5. لا تتذكرى سوء الفهم القديم:تذكير شريكك بالمشاكل السابقة لن يصلح مواقف من الماضى، وسيثير شجارًا جديدًا، ناقشى ما يزعجك على الفور، بعد حل الموقف، وفرى على نفسك بعض الحزن القديم ولا تعودى إليه.6. تذكرى أن هناك وجهة نظر أخرى:نسيان أن كلا الشريكين متورطان فى العلاقة يمكن أن يسبب العدوانية، المرونة دائمًا أفضل: عندما تناقشين وجهتى النظر، تظهر الحجج القوية على السطح وتلفت الانتباه من كلا الجانبين.