سهلة و شهية .. طريقة عمل بيكاتا اللحم

بيكاتا اللحم
بيكاتا اللحم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك، فتتمتع بيكاتا اللحم بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلى تناولها في المطاعم.
قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل بيكاتا اللحم في البيت بأسهل الخطوات و أقل المكونات..
مقادير بيكاتا اللحم
8 قطع فيلية لحم
حبة كبيرة بصل
ملعقة صغيرة بهار مشكل
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود خشن
نصف كوب دقيق
4 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 حبة متوسطة بصل، جوانح
2 فص ثوم مهروس
2 كوب مشروم شرائح
2 كوب كريمة سائلة
1 كوب مرق أو ماء
1 ملعقة صغيرة ملح
1 عود روز ماري
للتزيين:
بقدونس مفروم
طريقة تحضير بيكاتا اللحم
-بين قطعتين من النايلون، اطرقي اللحم عدة طرقات.
-أهرسي البصل واعصريه جيدا لتحصلي على ماء البصل، ضعي الفيليه في طبق، انثري البهارات والفلفل، واضيفي ماء البصل. واتركيه ١٥ دقيقة.
-في مقلاة واسعة سخني نصف كمية الزبدة والزيت.
-ضعي الدقيق في طبق واسع
-خذي قطعة من الفيلية وضعيها في الدقيق لتتغطى جيدا.
-ضعي الفيلية في المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليصبح القاع ذهبي اللون، اقلبيه على الجانب الآخر، انتظري ليصبح ذهبي اللون ثم اخرجيها.
-أضيفي بقية الزبدة والزيت
-اضيفي البصل والثوم والمشروم وقلبي ليتغير لون المشروم
-اضيفي الكريمة، المرق، الملح وروز ماري، دعي الخليط يغلي
-اعيدي الفيلية واتركيه ليطهى على نار هادئة ١٠ دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم وانثري البقدونس.
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