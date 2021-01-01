سهلة و شهية .. طريقة عمل بيكاتا اللحم



بيكاتا اللحم بيكاتا اللحم

بيكاتا اللحم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك، فتتمتع بيكاتا اللحم بمذاق شهي و لذيذ مما يدفع الكثير إلى تناولها في المطاعم.







قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل بيكاتا اللحم في البيت بأسهل الخطوات و أقل المكونات..

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مقادير بيكاتا اللحم8 قطع فيلية لحمحبة كبيرة بصلملعقة صغيرة بهار مشكلنصف ملعقة صغيرة فلفل اسود خشننصف كوب دقيق4 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 حبة متوسطة بصل، جوانح2 فص ثوم مهروس2 كوب مشروم شرائح2 كوب كريمة سائلة1 كوب مرق أو ماء1 ملعقة صغيرة ملح1 عود روز ماريللتزيين:بقدونس مفرومطريقة تحضير بيكاتا اللحم-بين قطعتين من النايلون، اطرقي اللحم عدة طرقات.-أهرسي البصل واعصريه جيدا لتحصلي على ماء البصل، ضعي الفيليه في طبق، انثري البهارات والفلفل، واضيفي ماء البصل. واتركيه ١٥ دقيقة.-في مقلاة واسعة سخني نصف كمية الزبدة والزيت.-ضعي الدقيق في طبق واسع-خذي قطعة من الفيلية وضعيها في الدقيق لتتغطى جيدا.-ضعي الفيلية في المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليصبح القاع ذهبي اللون، اقلبيه على الجانب الآخر، انتظري ليصبح ذهبي اللون ثم اخرجيها.-أضيفي بقية الزبدة والزيت-اضيفي البصل والثوم والمشروم وقلبي ليتغير لون المشروم-اضيفي الكريمة، المرق، الملح وروز ماري، دعي الخليط يغلي-اعيدي الفيلية واتركيه ليطهى على نار هادئة ١٠ دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم وانثري البقدونس.