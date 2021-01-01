بعد رضوخ باريس.. تحديد موعد سفر مبابي إلى مدريد

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صورة الخبر: مبابي
مبابي

اقترب نادي ريال مدريد من حسم الصفقة المدوية المنتظرة بتعاقده مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإدارة الباريسية تبدو في طريقها لقبول العرض الأخير الذي تقدم به النادي الملكي، اليوم الخميس.

وينص العرض على حصول سان جيرمان على 170 مليون يورو، فيما قد يحصل لاحقًا على 10 ملايين أخرى على هيئة حوافز إضافية.

وأبدى النادي الفرنسي مرونة لدى وصول هذا العرض، بخلاف موقفه الرافض تمامًا للتنازل عن مبابي، بعد أول عرض رسمي من الريال.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية إعلان ريال مدريد تعاقده مع صاحب الـ22 عامًا، غدًا الجمعة، ليطير بعدها اللاعب إلى العاصمة الإسبانية للتوقيع والخصوع للفحوصات الطبية، قبل انضمامه لمعسكر منتخب فرنسا.

يذكر أن العرض الأول للريال بلغ 160 مليون يورو نظير ضم الدولي الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية

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