أسامة نبيه يعلق على مشاجرة أحداد



أسامة نبيه أسامة نبيه

علق أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين حميد أحداد مهاجم الفريق، خلال تدريب اليوم الخميس.



وقال نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك "الأمر لا يعدو كونه عصبية ملعب".



وأضاف "هناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بحصد لقب الدوري الممتاز".

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وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من بضع ثوان، وتم احتواء الأمر".وأتم "الفريق أنهى تدريبه في موعده، ولا أساس من الصحة لإنهاء المران مبكرًا".ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، غدًا الجمعة، بستاد بتروسبورت في إطار الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري.وحسم الزمالك، لقب الدوري المصري هذا الموسم قبل جولة من النهاية، بتفوقه على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0.وحصل الزمالك على لقب الدوري المحلي رقم 13 في تاريخه، وهو اللقب الغائب منذ موسم 2014-2015.