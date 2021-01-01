ألوان شعر مناسبة للفتيات فى الجامعة

تفضل الكثيرات تجديد مظهرهن من حيث الملابس والإكسسوارات وألوان الشعر بما يتناسب مع كل مرحلة جديدة فى حياتهن، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تستعد الطالبات لاختيار الكلية التى يحلمن بالالتحاق بها، كما يفكرن فى تجديد ألوان شعرهن، ولهذا نستعرض فى التقرير، ألوان شعر مناسبة لمرحلة الجامعة، وفقاً لما ذكره موقع " popxo ".
ألوان شعر مناسبة لمرحلة الجامعة
اللون الأشقر
يعتبر اللون الأشقر من الألوان الشعبية المفضلة للكثيرات من الفتيات، كما يعتبر من الألوان التى تزيد من جمال المرأة وثقتها بنفسها، ولكن يتوافق مع لون البشرة الفاتحة ولا يفضل لصاحبات البشرة الهندية والسمراء.
درجات اللون الأسود والبنى
يمكن صبغ الشعر بدرجات الأسود والبني، والأحمر والتى تعتبر من الألوان التى تتوافق مع ألوان البشرة المختلفة، سواء الفاتحة أو الداكنة، مما يزيد من جمال الفتاة ويزيد من ثقتها بنفسها.
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