طريقة عمل شاورما جمبري في المنزل بمذاق لا يقاوم



شاورما جمبري شاورما جمبري

طريقة عمل شاورما جمبري تعتبر من الأطباق الغير تقليدية و لكن على الرغم من ذلك يفضل العديد من الأشخاص تناولها، و تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل شاورما جمبريفي المنزل بدلا من شرائها من الأسواق لضمان نظافتها و جودتها.







تتميز طريقة عمل شاورما جمبري بأنها من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك كعشاء خفيف و غير تقليدي بجانب مجموعة من السلطات و الأطباق الجانبية المفضلة لديك.

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قدم الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شاورما جمبري في المنزل من خلال الخطوات التالية:طريقة عمل شاورما جمبريمقادير شاورما الجمبري200 جرام جمبرى كبير الحجم6 ملعقة كبيرة زبدة فـول سودانى3 ملعقة كبيرة عصير ليمون2 ملعقة كبيرة زبادىفص ثومكوب ماءزيت زيتونفلفل اسودخبز شامىخسكابوتشاطماطمبصل اخضرملحبقدونسطريقة تحضير شاورما الجمبري- يشوح الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الجمبري ويتبل بالملح والفلفل-يضاف عصير الليمون ويقلب جيدا-يدهن العيش الشامي بزبدة الفول السوداني-نضيف الخس وشرائح الطماطم ثم نضيف شرائح البصل الاخضر- نضيف الجمبري والزبادي ثم يغلق السندوتش ويزين بالبقدونس ويقدم ساخنامقادير شاورما جمبريمقادير شاورما جمبري من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص محبي السي فوود لأنها من الوجبات الشهية و الخفيفة التي يمكنك تناولها على مدار اليوم.كشف موقع cranberrywalk ، عن مقادير شاورما جمبري ...كيلو جمبري مقشرربع كوب زيت زيتونعصير ليمونة3 فصوص ثوم مفروم3/4 ملعقة صغيرة كمون3/4 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنةنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة ملحربع ملعقة صغيرة كركمرشة قرفةخسطماطمخبز شاميطريقة تحضير شاورما جمبري-اشوى الجمبرى مع كل المكونات.- ضعى الجمبرى على الخبز الشامى و لفيه رول.-ضعى الخس الكابوتشا اسفل المكونات مع الطماطم.-يقدم فور تجهيزه.خطوات عمل شاورما جمبريخطوات عمل شاورما جمبري لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من أنها سهلة و بسيطة للغاية على عكس أطباق السي فود الأخري التي تحتاج إلي الكثير من البهارات و المكونات التي لا يستطيع البعض توفيرها.لذا قدم الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة خطوات عمل شاورما جمبري خطوة بخطوة.مقادير شاورما الجمبري6 ملعقة كبيرة زبدة فـول سودانى3 ملعقة كبيرة عصير ليمون2 ملعقة كبيرة زبادى200 جرام جمبرى كبير الحجمفص ثومزيت زيتونملحفلفل اسود4 قطع خبز شامىخسكابوتشاطماطمبصل اخضربقدونسطريقة تحضير شاورما الجمبري- شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم ضيفي الجمبري وتبليه بالملح والفلفل- ضيفي عصير الليمون وقلبيه جيدا- ادهني العيش الشامي بزبدة الفول السوداني- ضيفي الخس وشرائح الطماطم ثم ضيفي شرائح البصل الاخضر-ضيفي الجمبري والزبادي ثم اغلقي السندوتش وزينيه بالبقدونس وقدميه ساخناطريقة عمل طاجن جمبري بالبشاميلطاجن جمبري بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق شهي و لا يقاوم، فيعتبر طاجن الجمبري من الأكلات التي يعشقها الكثير مما يدفعهم إلي شرائها من المحلات و المطاعم.قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل طاجن الجمبري بالبشاميلمقادير طاجن الجمبري بالبشاميلجمبري بالقشرجمبري مقشربطاطس مكعباتفلفل الوان مكعباتزنجبيل مفرومثومزيتزبدةبهارات سمك او مكعب مرقةفلفل اسودورق لورابشاميلجبنة موتزاريلا للوجهطريقة تحضير طاجن الجمبري بالبطاطس بالبشاميل- تشوح مكعبات البطاطس في الزيت-يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون وشرائح الثوم- تضاف الزبدة والماء المغلى ويترك الخليط على النار لينضج-ثم يضاف الجمبري المقشر ويقلب كل الخليط- يوضع عليه مكعب مرقة أو بهارات سمك- يفرد خليط البشاميل في بايركس أو طاجن- تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا المبشورة-يليه خليط البطاطس بالجمبري- ثم طبقة أخرى من الجبنة الموتزاريلا والبشاميل- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه- يقدم البايركسلخليط الجمبري بالقشر-يغسل الجمبري بالقشر بالماء المغلى ويصفى- يشوح الجمبري في الزيت ويضاف الكمون وورق اللورا والزنجبيل وشرائح الثوم والفلفل الألوان ويقلب كل الخليط- يضاف الماء والملح والفلفل الأسود- يقدم خليط الجمبري-يمكن أن يوضع الجمبري بالقشر في طاجن-يضاف جزء من خليط الجمبري بالقشر- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه