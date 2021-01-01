9 علامات تشير لـ ضعف النظر عند الأطفال.. تعرف عليها



ضعف النظر عند الأطفال ضعف النظر عند الأطفال

الكثير من الأطفال يعانون من ضعف النظر، والعديد من الأطفال لا يدركون الأعراض التي يمكن أن تحدث لهم ، خاصةً إذا كانوا صغارًا، قد لا يدركون حتى أن هناك شيئًا خاطئًا لأن أعراض ضعف النظر أقل واقعية على عكس آلام الجوع أو الحمى.



وقد يكون من الصعب على أحد الوالدين ملاحظة مشكلة ضعف النظر أيضًا لأن الكثير من الأعراض هي أشياء تحدث في المدرسة ، أو في الخارج مع الأصدقاء، ويحدث ضعف النظر عادة بسبب مشاهدة التلفاز لوقت طويل أو استخدام الهاتف المحمول



9 علامات تكشف ضعف النظر عند الأطفال

الجلوس بالقرب من التلفزيون أو الإمساك بالكتب قريبًا جدًا

قد يعجبك أيضا...

رمش العين بشكل متكرر أو التحديق وإغلاق إحدى العينين أو الأخرىإمالة رأسهم إلى جانب واحد والجهد لرؤية أفضلفرك العين المتكرر أثناء الأنشطةحساسية من الضوء و / أو صداع متكررتفقد الكلمات أثناء القراءةتجنب القراءة أو إغلاق العملتهيج أثناء القيام بعمل بصريضعف التنسيق بين اليد والعين3 أشياء يمكنك القيام بها لدعم صحة عين طفلك وعلاج ضعف النظراحصل على فحص شامل للعينالحد من وقت النظر إلى الشاشةاحمِ عينيه من الشمس