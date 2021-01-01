9 علامات تشير لـ ضعف النظر عند الأطفال.. تعرف عليها

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ضعف النظر عند الأطفال

الكثير من الأطفال يعانون من ضعف النظر، والعديد من الأطفال لا يدركون الأعراض التي يمكن أن تحدث لهم ، خاصةً إذا كانوا صغارًا، قد لا يدركون حتى أن هناك شيئًا خاطئًا لأن أعراض ضعف النظر أقل واقعية على عكس آلام الجوع أو الحمى.

وقد يكون من الصعب على أحد الوالدين ملاحظة مشكلة ضعف النظر أيضًا لأن الكثير من الأعراض هي أشياء تحدث في المدرسة ، أو في الخارج مع الأصدقاء، ويحدث ضعف النظر عادة بسبب مشاهدة التلفاز لوقت طويل أو استخدام الهاتف المحمول

9 علامات تكشف ضعف النظر عند الأطفال
الجلوس بالقرب من التلفزيون أو الإمساك بالكتب قريبًا جدًا

رمش العين بشكل متكرر أو التحديق وإغلاق إحدى العينين أو الأخرى
إمالة رأسهم إلى جانب واحد والجهد لرؤية أفضل

فرك العين المتكرر أثناء الأنشطة
حساسية من الضوء و / أو صداع متكرر
تفقد الكلمات أثناء القراءة
تجنب القراءة أو إغلاق العمل

تهيج أثناء القيام بعمل بصري
ضعف التنسيق بين اليد والعين


3 أشياء يمكنك القيام بها لدعم صحة عين طفلك وعلاج ضعف النظر
احصل على فحص شامل للعين
الحد من وقت النظر إلى الشاشة
احمِ عينيه من الشمس

المصدر: elbalad

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