9 علامات تشير لـ ضعف النظر عند الأطفال.. تعرف عليها

الكثير من الأطفال يعانون من ضعف النظر، والعديد من الأطفال لا يدركون الأعراض التي يمكن أن تحدث لهم ، خاصةً إذا كانوا صغارًا، قد لا يدركون حتى أن هناك شيئًا خاطئًا لأن أعراض ضعف النظر أقل واقعية على عكس آلام الجوع أو الحمى.
وقد يكون من الصعب على أحد الوالدين ملاحظة مشكلة ضعف النظر أيضًا لأن الكثير من الأعراض هي أشياء تحدث في المدرسة ، أو في الخارج مع الأصدقاء، ويحدث ضعف النظر عادة بسبب مشاهدة التلفاز لوقت طويل أو استخدام الهاتف المحمول
9 علامات تكشف ضعف النظر عند الأطفال
الجلوس بالقرب من التلفزيون أو الإمساك بالكتب قريبًا جدًا
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