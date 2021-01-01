طريقة تحضير مهلبية البليلة.. 3 وصفات مختلفة



مهلبية البليلة مهلبية البليلة



تعد البليلة من الوصفات المصرية الشهيرة، ويمكن تقديم البليلة بالعديد من الوصفات الشهية والمختلفة، كما يمكنك إضافة الكنافة والمكسرات لها للحصول على مذاق غني.



وإليك طريقة تحضير البليلة بوصفات مختلفة.



طريقة تحضير البليلة بالكنافة

مقادير بليلة بالكنافة

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مدة التحضير :45 دقيقةنصف كيلو قمحنصف كيلو لبنسكر (حسب الرغبة )نصف كيلو كنافةمكسرات حسب الرغبةزبيبجوز هندطريقة التحضير بلية بالكنافة1- في حلة على النار بها ماء مغلي نضع القمح الذي قمنا بغسلة جيدا، ثم يترك على النار من ساعة إلى ساعتين حسب نوع القمح مع التقليب المستمر، كما يجب تزويد القمح بالماء عند الحاجة حتى ينضج تماما، لابد وجود ماء زيادة عن القمح بحوالي ثلاثة اصابع .2- نحضر الكنافة و نقطعها و ندهنها بالزبدة او السمن و نضعها بالفرن حتي تحصل علي اللون الذهبي .3- بعد ان تنضج البليلة تماما قومي بوضع القليل منها مع الماء المغلي في طبق التقديم ثم نضع بها السكر ثم نضيف قليلا من اللبن الساخن مع التقليب ثم نضع على الوجه قليلا من الكنافة مع مراعاة تكسيرها ثم المكسرات و الزبيب و جوز الهند وتقدم ساخنة .4- عند ترك بليلة لفترة من الوقت سوف تتماسك ببعضها البعض، لذلك يجب عند تسخينها وضع القليل من الماء ووضعها على النار مع التقليبطريقة تحضير مهلبية البليلةمقادير مهلبية البليلةمدة التحضير: 60 دقيقةبليلة مسلوقةلبننشاسكر بودرةمكسرات مجروشةطريقة تحضير مهلبية البليلة1- يقلب اللبن والسكر البودرة فى إناء على النار2- يضاف النشا ويقلب كل الخليط على النار3- تضاف البليلة المسلوقة ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام4- يصب الخليط فى كاسات التقديم5- يزين بالمكسرات المجروشة ويقدممقادير مهلبية بالبليلةمدة التحضير : 60 دقيقةبليلة مسلوقةلبننشاسكركريمةزبيبجوز هندطريقة تحضير مهلبية بالبليلة1- ترفع الكريمة مع السكر على النار حتى ذوبان السكر2- ثم يخلط اللبن مع النشا ويضافوا للكريمة3- ويتركوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام مناسب4- تضاف البليلة وتترك حتى تمام التجانس5- ثم توضع في طبق التقديم ويضاف الزبيب وجوز الهند ويقدم