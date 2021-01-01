طريقة تحضير مهلبية البليلة.. 3 وصفات مختلفة

مهلبية البليلة
تعد البليلة من الوصفات المصرية الشهيرة، ويمكن تقديم البليلة بالعديد من الوصفات الشهية والمختلفة، كما يمكنك إضافة الكنافة والمكسرات لها للحصول على مذاق غني.
وإليك طريقة تحضير البليلة بوصفات مختلفة.
طريقة تحضير البليلة بالكنافة
مقادير بليلة بالكنافة
مدة التحضير :45 دقيقة
نصف كيلو قمح
نصف كيلو لبن
سكر (حسب الرغبة )
نصف كيلو كنافة
مكسرات حسب الرغبة
زبيب
جوز هند
طريقة التحضير بلية بالكنافة
1- في حلة على النار بها ماء مغلي نضع القمح الذي قمنا بغسلة جيدا، ثم يترك على النار من ساعة إلى ساعتين حسب نوع القمح مع التقليب المستمر، كما يجب تزويد القمح بالماء عند الحاجة حتى ينضج تماما، لابد وجود ماء زيادة عن القمح بحوالي ثلاثة اصابع .
2- نحضر الكنافة و نقطعها و ندهنها بالزبدة او السمن و نضعها بالفرن حتي تحصل علي اللون الذهبي .
3- بعد ان تنضج البليلة تماما قومي بوضع القليل منها مع الماء المغلي في طبق التقديم ثم نضع بها السكر ثم نضيف قليلا من اللبن الساخن مع التقليب ثم نضع على الوجه قليلا من الكنافة مع مراعاة تكسيرها ثم المكسرات و الزبيب و جوز الهند وتقدم ساخنة .
4- عند ترك بليلة لفترة من الوقت سوف تتماسك ببعضها البعض، لذلك يجب عند تسخينها وضع القليل من الماء ووضعها على النار مع التقليب
طريقة تحضير مهلبية البليلة
مقادير مهلبية البليلة
مدة التحضير: 60 دقيقة
بليلة مسلوقة
لبن
نشا
سكر بودرة
مكسرات مجروشة
طريقة تحضير مهلبية البليلة
1- يقلب اللبن والسكر البودرة فى إناء على النار
2- يضاف النشا ويقلب كل الخليط على النار
3- تضاف البليلة المسلوقة ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام
4- يصب الخليط فى كاسات التقديم
5- يزين بالمكسرات المجروشة ويقدم
مقادير مهلبية بالبليلة
مدة التحضير : 60 دقيقة
بليلة مسلوقة
لبن
نشا
سكر
كريمة
زبيب
جوز هند
طريقة تحضير مهلبية بالبليلة
1- ترفع الكريمة مع السكر على النار حتى ذوبان السكر
2- ثم يخلط اللبن مع النشا ويضافوا للكريمة
3- ويتركوا على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام مناسب
4- تضاف البليلة وتترك حتى تمام التجانس
5- ثم توضع في طبق التقديم ويضاف الزبيب وجوز الهند ويقدم
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