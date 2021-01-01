وصفات دجاج غير تقليدية.. بالنودلز والزعفران



وصفات دجاج غير تقليدية وصفات دجاج غير تقليدية

هناك العديد من وصفات الدجاج الغير تقليدية ولكنها محببة لدي الكثير ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل صدور دجاج بالنودلز والكزبرة وصنية الدجاج بالزعفران



صدور دجاج بالنودلز والكزبرة

مكونات

كوبان من المكرونة المسلوقة.

صدر دجاج مقطّع إلى شرائح ومنقوع بالليمون الأخضر وزيت السمسم والفلفل الأسود.

نصف كوب كزبرة خضراء.



ملعقة كبيرة من صلصة الصويا قليل الملح.

ملعقة كبيرة خل أرز.

ملعقة كبيرة عصير ليمون أخضر.

القليل من بذور الصنوبر المحمص.

ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

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طريقة التحضيرتقلى قطع الدجاج او الشواء حتى يكتسب لونها ذهبى.تحضير التتبيلة بخلط المكونات معًا.بالإضافة إلى نقع المعكرونة المسلوقة والمحرّكة جيداً.نضيف الكزبرة المفرومة مع التحريك.تقدم نودلز مزينة بالصنوبر وقطع الدجاج.دجاج بالزعفرانمكوناتدجاجة كاملة مقطعة ثماني قطع.صفار وبيضة واحدة.فصوص من الثوم.كوبان من مرق الدجاج.ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.ثلاث قطع توست بدون قشرة.ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.ربع كوب صنوبر.رشة زعفران.نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.عودان زعتر.طريقة التحضيريُسخّن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة ويُضاف الصنوبر والخبز.احمر المكونات لمدة ثلاث دقائق ثم ارفع القدر عن النار واتركه ليبرد.نضع في وعاء الخلاط بالزعفران والكمون والثوم ونصف البقدونس وخفقهم جيداً لتحضير التتبيلة.نضع قطع الدجاج في قدر ونتركها واسعة لمدة خمس دقائق ثم نغطي القدر ونرفعها عن النار.يضاف البصل والدجاج ويطهى لمدة خمس دقائق.نضيف ورق الغار والزعتر والمرق ونترك المزيج على النار بين المنخفض والمتوسط ​​حتى يغلي لمدة ساعة مع غطاء القدر.نضيف الخبز والصنوبر كخليط ونتركه على النار لمدة دقيقة ثم نرفع القدر عن النار.يُضاف صفار البيض وعصير الليمون والكمية المتبقية من البقدونس إلى القدر مع التحريك جيداً.وضع القدر على نار هادئة مرة أخرى حتى يصبح المزيج كثيفا دون أن يغلي.نضيف التتبيلة ونضعها على نار خفيفة لتشرب بمذاق التتبيلة.