قرعة دورى أبطال أوروبا.. اليونايتد مع فياريال وأتالانتا ويونج بويرز بالمجموعة السادسة



دورى أبطال أوروبا دورى أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022، المقامة حاليا فى مدينة اسطنبول التركية عن أندية المجموعة السادسة وهى:



المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا الإيطالي – يونج بويز السويسرى.



وكان تشيلسي الإنجليزي قد توج بالنسخة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مانشستر سيتي فى المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويعد ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى الأبطال برصيد 13 لقبا، وكان أخرهم فى نسخة عام 2018.

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وجاء تصنيف الأندية فى قرعة مرحلة المجموعات على النحو التالى:المستوى الأول: تشيلسي – فياريال – أتلتيكو مدريد – مانشستر سيتي – بايرن ميونخ – إنتر ميلان – ليل – سبورتنج لشبونة.المستوى الثاني: ريال مدريد – برشلونة – باريس سان جيرمان – يوفنتوس – مانشستر يونايتد – ليفربول – إشبيلية – بوروسيا دورتموند.المستوى الثالث: بورتو – أياكس أمستردام – لايبزيج – أتالانتا – زينيت – بنفيكا – ريد بول سالزبورج – شاختار.المستوى الرابع: كلوب بروج – يونج بويز – مالمو – فولفسبورج – ميلان – دينامو كييف – بشكتاش – شيريف تيراسبول.وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، كالتالى..14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.