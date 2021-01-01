نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، فيديو عبر موقع انستجرام، للموزمبيقى لويس ميكسيونى لاعب الفريق الجديد، حيث قام اللاعب بوصلة مهارات استعراضية موجهاً رسالة للجماهير الحمراء "أنا أهلاوى".
وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.
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التعليقات على ميكسيوني يستعرض مهاراته في التتش ويوجه رسالة: أنا أهلاوى..فيديو
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