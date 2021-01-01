ميكسيوني يستعرض مهاراته في التتش ويوجه رسالة: أنا أهلاوى..فيديو



ميكسيوني ميكسيوني

نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، فيديو عبر موقع انستجرام، للموزمبيقى لويس ميكسيونى لاعب الفريق الجديد، حيث قام اللاعب بوصلة مهارات استعراضية موجهاً رسالة للجماهير الحمراء "أنا أهلاوى".



وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.

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ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.وكان مصدر كشف عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.https://www.instagram.com/p/CTC2pcrltEn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again