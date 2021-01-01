حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في مصر في بيان لها، اليوم الخميس، مرتادي شواطئ العجمي غربي الإسكندرية من التوغل لمسافات بعيدة في البحر لمن لا يجيدون السباحة.
وأوضحت إدارة المصايف أن مياه شواطئ العجمي تنتشر داخلها أماكن منخفضة فيما يسمى "البرك"، وتكون عميقة، وقد يعرض الوصول لها إلى الغرق، مشددة على ضرورة التزام المصطافين بالسباحة في مسافة آمنة قريبة من الشاطئ.
وتضم محافظة الإسكندرية 66 شاطئًا خاضعة لإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.
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التعليقات على تحذير للمصريين من "برك الموت"
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