

شاهد عيان يروي "تفاصيل الرعب" بمحيط مطار كابل شاهد عيان يروي "تفاصيل الرعب" بمحيط مطار كابل

كشف شاهد عيان، لـ"سكاي نيوز عربية"، مشاهد الرعب التي شهدها المواطنون الأفغان في محيط مطار كابل، حيث وقع هجومان انتحاريان، الخميس.



وقال الشاهد إنه أثناء تجمع عدد من الأفغان، بعد تدقيق الوثائق المطلوبة لنساء وأطفال ورجال، وقع الهجوم الانتحاري.



وأضاف: "بعدها سمعنا إطلاق نار، وبدا أن هجوما آخر وقع بالتزامن مع التفجير".

قد يعجبك أيضا...

وفي وقت لاحق، قال مصدر لسكاي نيوز عربية إن "حصيلة التفجيرين وصلت حتى الآن إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 45 آخرين".وصرح مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابل أن "أكثر من 30 شخصا أصيبوا في انفجاري المطار.. توفي منهم 6 في طريقهم إلى المستشفى".وقالت الخارجية الروسية، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 15، جراء هجومين انتحاريين في كابل.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن أحد التفجيرين وقع عند البوابة الشمالية لمطار كابل، لافتة إلى أنه كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين.