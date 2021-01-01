شاومي تقرر حذف العلامة التجارية Mi من أسماء هواتفها

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شاومي تقرر حذف العلامة التجارية Mi من أسماء هواتفها

تطرح شركة شاومي منتجاتها خاصة الرائدة منها رفقة اسم Mi منذ بداية الشركة وحتى الآن، لكن هذا الأمر سيتغير مستقبلًا مع قرار الشركة تغيير العلامة التجارية لهواتفها والإبقاء على اسم الشركة فقط في الاسم.

تعني خطوة الشركة في ظهور الهواتف بأسماء مثل Xiaomi 12 Ultra بدلًا من اسم Xiaomi Mi 12 Ultra، وهذا الأمر ينطبق على العلامة التجارية لأجهزة Redmi.

وتعلل شاومي سبب اتخاذ هذه الخطوة لكون اسمها أصبح علامة تجارية ذائعة الصيت وليس هناك حاجة للتدليل عليها باسم Mi في الأسماء، في حين ستستمر باستخدام العلامة التجارية Mi كأسماء لمتاجرها.

كانت شاومي قد أطلقت أول هواتفها عام 2011 واستخدمت اسم Mi 1 لتسميته، في الوقت الذي كانت تستخدم العلامة التجارية Mi لمنتجات أخرى في السابق، ثم توسعت في إنتاج هواتفها خارج الصين واستمرت مع الاسم الخاص بها على مدار عشر سنوات، قبل أن تقرر التخلي عنه الآن.

المصدر: عالم التقنيه

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