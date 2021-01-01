

يوتيوب تحذف مليون مقطع فيديو تتداول معلومات خطرة فيروس كورونا يوتيوب تحذف مليون مقطع فيديو تتداول معلومات خطرة فيروس كورونا

قال نيل ماهون، مدير المنتجات في شركة يوتيوب ، إنهم حذفوا نحو مليون مقطع فيديو تتداول معلومات خطيرة وغير صحيحة حول فيروس كورونا ومرض كوفيد-19 عن المنصة منذ شهر فبراير 2020 وحتى الآن.



وتأتي هذه الأرقام في ظل الحملات التي تقوم بها يوتيوب وغيرها من المنصات الكبرى لمواجهة المعلومات المغلوطة حول كوفيد-19، وتعزيز المعلومات الموثوقة من مصادر رسمية لإيصالها للجمهور.



ويضيف ماهون بقوله إن يوتيوب تحذف نحو 10 ملايين مقطع فيديو كل ثلاثة أشهر تقريبًا، معظمها قبل أن تتخطى 10 مشاهدات، وذلك في سعيها لمواجهة المحتوى المزيف والمغلوط في كافة الاتجاهات وليس فقط كورونا، حيث تراقب أي محتوى يتحدث عن النازية أو أحدث 11 سبتمبر مثلًا.

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وبينما يتواجد هناك مليارات مقاطع الفيديو على المنصة، يشير ماهون لكون مشاهدات المحتوى المخالف لسياستهم لا تتخطى 0.16-0.18% من إجمالي المشاهدات العامة.يُشار أن فيس بوك هي الأخرى اتخذت خطوات قوية لمنع انتشار المحتوى غير دقيق عن فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الصحة العالمية.