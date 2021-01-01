الصين تطرح مشروعا لإنشاء محطة ضخمة في مدار الأرض

اقترحت الصين إنشاء محطة فضائية ضخمة دائمة في مدار الأرض. ويخطط لأن تُوظف الحكومة الصينية 15 مليون يوان ( 2.3 مليون دولار) لإجراء الدراسات في هذا الموضوع.
أفادت بذلك صحيفة South China Morning Post الصينية. ودعت المؤسسة القومية الصينية للعلوم الطبيعية العلماء إلى الانضمام إلى هذا المشروع وتقديم اقتراحاتهم بشأن ميكانيك تلك السفينة الفضائية الضخمة التي تمتد إلى مسافة كيلومترات في مدار الأرض.
وحسب خطة المشروع التي نشرتها المؤسسة القومية الصينية فإن المحطة الفضائية المدارية الضخمة ستلعب دورا محوريا في الاستخدام طويل الأمد للموارد الفضائية في المستقبل ودراسة الكون والوجود الدائم للإنسان في مدار الأرض.
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