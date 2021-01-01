طرح تطبيق "زووم" للتراسل المرئي تحديثا جديدا يضيف عددا من المزايا الجديدة، والتي من ضمنها رصد ردود الفل بالإيماءات.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "زووم" الجديد، سيكون متاحا على كل أشكال الاجتماعات والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية.
وتعمل تلك الميزة الجديدة، أنه عندما تعطي إيماءات أو ترفع يدك أو إبهامك، خلال الاجتماعات، ستظهر تلقائيا أيقونة مقابلة للوحة المفاتيح الخاصة بك لتفعيل تقنية أطلق عليها "التعليقات غير اللفظية".
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التعليقات على "زووم" يطرح تحديثا يتضمن رصد ردود الفعل بالإيماءات
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