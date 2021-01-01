"زووم" يطرح تحديثا يتضمن رصد ردود الفعل بالإيماءات

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"زووم" يطرح تحديثا يتضمن رصد ردود الفعل بالإيماءات

طرح تطبيق "زووم" للتراسل المرئي تحديثا جديدا يضيف عددا من المزايا الجديدة، والتي من ضمنها رصد ردود الفل بالإيماءات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "زووم" الجديد، سيكون متاحا على كل أشكال الاجتماعات والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية.

وتعمل تلك الميزة الجديدة، أنه عندما تعطي إيماءات أو ترفع يدك أو إبهامك، خلال الاجتماعات، ستظهر تلقائيا أيقونة مقابلة للوحة المفاتيح الخاصة بك لتفعيل تقنية أطلق عليها "التعليقات غير اللفظية".

وحتى الآن تم برمجة التطبيق للتعرف على "رفع اليد" أو "الإبهام"، وتوقع المسوؤلون عن التطبيق أن يتم دعم إيماءات أخرى في المستقبل القريب.

كما يتضمن تحديث "زووم" أيضا إضافة ميزة جديدة، يتم من خلالها تسهيل التنقل في الشريط الجانبي للدردشة باستخدام محددات القناة العامة والخاصة.

وبالنسبة للمكالمات، يحصل مستخدمو زووم على المزيد من مقاييس الاستخدام وامتيازات مراقبة المكالمات الجماعية وميزة الخصوصية، التي تمنع الآخرين من الوصول إلى مكالمات الخط المشترك.

المصدر: سبوتنيك

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