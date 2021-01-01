"روس كوسموس" تختبر مكوّنات القاطرة النووية الفضائية

يخطط مركز "كلديش" للبحوث العلمية لاختبار مولد قطرات الماء الذي يدخل في قوام قاطرة " زيوس " النووية على متن المحطة الفضائية الدولية أعوام 2024 – 2025.
صرح بذلك فلاديمير كوشلاكوف مدير عام مركز "كلديش"، بصفته فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، على هامش منتدى الجيش – 2021" العسكري التقني.
وحسب المدير العام فإن أخصائيي المركز قد أعدوا وثائق تقنية خاصة بإجراء التجربة على متن المحطة الفضائية الدولية. كما باشروا بإنتاج مجسمات وأجهزة علمية لإجراء التجربة في مختبر "ناؤوكا" الروسي متعدد المهام.
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