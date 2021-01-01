

سوني تطلق نموذج جديد من بلايستيشن 5 بتصميم أخف سوني تطلق نموذج جديد من بلايستيشن 5 بتصميم أخف

أطلقت شركة سوني Sony، إصدار جديد من أجهزة بلايستيشن 5 (PS5)، بتصميم أخف من الطرازات الأولية، وينطلق هذا الإصدار إلى سوق أستراليا، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.



وأفاد موقع Press Start، الإسترالى المتخصص في مجال الألعاب، بأن نموذج بلايستيشن 5 الجديد، يتميز بوزن أخف بحوالى 300 جرام من النسخة الأصلية، يأتي بقبضة في الجزء العلوي من القاعدة.



وكما استبدالت "سوني" البراغي التقليدية، ببرغيا جديدا والذي لم يعد يتطلب مفك البراغي مخصص، ويمكن للقبضة حول الجزء العلوي أن تدعم التعديل بسلاسة باليد.

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وأوضح موقع Press Start أن الإصدار الجديد من PS5، أن شركة "سوني" لم توضح ما هي التغييرات التي قامت بإزالته أو تغييره لخفض الوزن على الإصدار الجديد.سوني تطلق إصدار جديد من بلايستيشن 5ويتم شحن "سوني" الإصدارات الجديدة من أجهزة ألعاب PS5 تأتي برقم الطراز CFI-1102A، كبديل لنموذج CFI-1000 الموجود في الإصدار الأصلى.وعلى ما يبدو أن أستراليا واحدة من أوائل الدول التي ستحصل على طرز PS5 المحسن، والذي تم رصده خلال الشهر الماضي، في السوق الياباني، وتشير بعض التقارير إلى أن نسخة البلايستيشن 5 الجديدة يتوفر في الولايات الأمريكية.ويعد إزالة "سوني" للبراغي التقليدية في الإصدار الجديد من أجهزة PS5 إلا أن الوحدات الجديدة تتطلب براغي للوصول إلى وحدة التخزين الخارجي M.2 SSD القابلة للإزالة على وحدة التحكم.وتخطط سوني لطرح وحدة تخزين SSD قابلة للإزالة مع تحديث قادم للبرنامج، وهو متاح حاليا لمختبري الإصدارات التجريبية، والذي يتضمن أيضا تحسينات على واجهة مستخدم لوحة معلومات PS5، ودعم الصوت ثلاثي الأبعاد لمكبرات الصوت المدمجة في التلفزيون، وطريقة أفضل للتمييز بين إصدارات PS4 و PS5 من الألعاب.