

مئات الآلاف من أجهزة التوجيه Wi-Fi المنزلية معرضة للاختراق.. إليك الحل مئات الآلاف من أجهزة التوجيه Wi-Fi المنزلية معرضة للاختراق.. إليك الحل

تم اكتشاف ثغرات خطيرة في الآلاف من نماذج أجهزة التوجيه (الرواتر) المختلفة، والمعروفة بأنها المسئولة عن توصيل أجهزة المستخدمين الذكية بالإنترنت اللاسلكي الواي فاي Wi-Fi منزليا.



وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني، تم العثور على العيوب الأمنية الخطيرة في مئات النماذج المختلفة من أجهزة التوجيه شبكات الواي فاي المنزلية التي تصنعها وتبيعها 65 شركة مختلفة.



ويهاجم مجرمو الإنترنت العديد من أجهزة التوجيه المصنعة قبل عام 2016، ومن بين الطرازات المتأثرة الأجهزة المصنوعة بين عامي 2010 و2015.

التحكم عن بعد بـ أجهزة التوجيه المتأثرةويتعرض اثنان من الأجهزة المتأثرة على الأقل لنفس المخاطر إلى عام 2004، حيث يتمكن الهاكرز من اختراق أجهزة التوجيه مباشرة عبر الإنترنت عن بعد.واكتشفت المشاكل الأمنية بفضل شركة IoT Inspector الألمانية، لأمن المعلومات، والتي أوضحت أن هناك مئات الآلاف من الأجهزة الفردية الضعيفة المستخدمة اليوم في جميع أنحاء العالم تعاني من هذه الثغرات.وقالت الشركة الألمانية في تقريرها: “يمكن للمهاجمين غير المصادقين استغلال هذه الثغرات الأمنية، عن بُعد اختراق الجهاز المستهدف بالكامل وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بأعلى مستوى من الامتياز”.وتستغل عصابة إجرامية معروفة بالفعل بمهاجمة هذه الأجهزة باستخدام العيوب الموضحة في تقرير شركة IoT Inspector، وفي تمكن المخترق من استغلال الثغرة تتيح له إمكانية التحكم في جهاز المخترق بشكل كامل وتشغيل التعليمات البرمجية عن بعد.وتستخدم جميع أجهزة التوجيه المعيبة شرائح Wi-Fi، التي صنعتها شركة تايوانية تسمى Realtek، وأبلغت شركة IoT Inspector الشركة المصنعة للشرائح Realtek عن العيوب الأمنية في شهر مايو الماضي. إلا أن الشركة قد أصدرت تحديثات لبعض الأجهزة التي تحتوي على شرائح ضعيفة لحل الثغرة في 13 أغسطس.ماذا يجب على مالكو أجهزة التوجيه فعله؟إذا كنت تمتلك أحد الأجهزة الموجودة في القائمة أدناه، فإليك ما يجب عليك القيام به:إذا كان جهاز التوجيه الخاص تم إنتاجه في 2015 أو بعد ذلك، فمن المحتمل أن تحصل على تحديث يقوم بسد هذه الثغرة، لكن لو كان جهازك أقدم من ذلك فالحل الأمثل هو شراء جهاز توجيه جديد.وفي حالة أن جهازك أقدم من عام 2015 فهو غالبا لن يحصل على التحديث من الأساس، ويظل الحل الأمثل هو اقتناء جهاز جديد.



