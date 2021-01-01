

هواوي تعلن عن أحدث إصدارات سلسلة نوفا بسعر منخفض هواوي تعلن عن أحدث إصدارات سلسلة نوفا بسعر منخفض

كشفت شركة هواوي Huawei، لأول مرة عن الهاتف الذكي متوسط المدى المسي Nova Y60، في جنوب إفريقيا، والذي ينطلق بمواصفات رئيسية مميزة وميزات أسعار في متناول الجميع.



مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova Y60

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف هواوي Nova Y60، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض HD +، وتبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تضم الشاشة نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



وتحتوي وحدة الكاميرا المربعة المتوفرة على ظهر هاتف هواوي Nova Y60، على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ووحدة فلاش LED.

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وزودت هواوي هاتف Nova Y60، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio P35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD إلى ما يصل إلى 512 جيجابايت.ويحزم هاتف هواوي Nova Y60، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، كما يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم EMUI 11.0.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Huawei Nova Y60، تقنية الصوت Histen 6.1 وتحسينات صوتية ثلاثية الأبعاد للحصول على جودة صوت أفضل، مع مستشعر القرب ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر الجاذبية، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.سعر هاتف هواوي Huawei Nova Y60يتوفر هاتف هواوي Huawei Nova Y60، في لونين هما الأسود والأخضر، في جنوب إفريقيا مقابل سعر 207 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و200 جنيه مصري).