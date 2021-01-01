موتورولا تكشف عن هاتف Moto G50 المميز بشبكات الـ5G.. سعر ومواصفات

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صورة الخبر: موتورولا تكشف عن هاتف Moto G50 المميز بشبكات الـ5G.. سعر ومواصفات
موتورولا تكشف عن هاتف Moto G50 المميز بشبكات الـ5G.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الأحدث Moto G50 5G الذي ينطلق إلى سوق إستراليا، بمواصفات مميزة مشابه لإصدار الشركة السابق الذي أعلنت عنه في شهر مارس الماضي تحت عنوان Moto G50.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف موتورولا الجديد Moto G50 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوسة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بجودة عرض +HD، تضم الشاشة نوتش على شكل قطرة ماء، مخصص القطرة لكاميرا التصوير السيلفي المميزة بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G50 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، مقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف Moto G50 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تعمل أيضا بشحن سريع بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم My UX من موتورولا، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويمتاز هاتف Moto G50 5G، بمدخل لسماعات الرأس، إلى جانب تقنية استقبال NFC، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للجهاز.

ويملك هاتف موتورولا Moto G50 5G، كاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

سعر هاتف موتورولا Moto G50 5G


يتوفر هاتف موتورولا Moto G50 5G، بألوان الأخضر، والرمادي، في سوق إستراليا، مقابل سعر 289 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و500 جنيه مصري).

المصدر: صدى البلد

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