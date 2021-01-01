أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الأحدث Moto G50 5G الذي ينطلق إلى سوق إستراليا، بمواصفات مميزة مشابه لإصدار الشركة السابق الذي أعلنت عنه في شهر مارس الماضي تحت عنوان Moto G50.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف موتورولا الجديد Moto G50 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوسة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بجودة عرض +HD، تضم الشاشة نوتش على شكل قطرة ماء، مخصص القطرة لكاميرا التصوير السيلفي المميزة بدقة 13 ميجابكسل.
ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G50 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، مقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
ويحزم هاتف Moto G50 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تعمل أيضا بشحن سريع بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم My UX من موتورولا، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موتورولا تكشف عن هاتف Moto G50 المميز بشبكات الـ5G.. سعر ومواصفات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق