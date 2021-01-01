بورش تايكان 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

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صورة الخبر: بورش تايكان 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة
بورش تايكان 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

رالمربع نت – كشفت بورش عن تايكان 2022 الكهربائية بتحديثات جديدة تشمل توفير مجموعة ألوان إضافية للخارجية منها الأخضر الحمضي وأزرق “ريفيرا” والأزرق المعدني “ضوء القمر” وغيرهم.

التحديثات الداخلية محدودة وتشمل دعم أفضل لتطبيق أندرويد أوتو للتكامل مع الجوال، مع تحديث نظام المساعد الصوتي لفهم اللغات الطبيعية بشكل أدق وأفضل.

كما تم تحسين نظام الملاحة لعرض المعلومات بشكل أوضح ومعالجة البيانات بشكل أسرع، مع تحديث نظام تشغيل السيارة كذلك.

بالنسبة للتقنيات الجديدة فتشمل نظام مساعد الركن عن بعد، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها بدون الحاجة لسائق وراء المقود بالاستعانة بعدة كاميرات ومستشعرات فوق صوتية.

وأخيراً أكدت بورش على تحسن المدى الكهربائي الصافي لجميع الفئات بدون توضيح أرقام للوقت الحالي، وسيبدأ إنتاج الموديل الجديد في سبتمبر.

صورة الخبر: بورش تايكان 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

المصدر: المربع نت

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