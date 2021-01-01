رالمربع نت – كشفت بورش عن تايكان 2022 الكهربائية بتحديثات جديدة تشمل توفير مجموعة ألوان إضافية للخارجية منها الأخضر الحمضي وأزرق “ريفيرا” والأزرق المعدني “ضوء القمر” وغيرهم.
التحديثات الداخلية محدودة وتشمل دعم أفضل لتطبيق أندرويد أوتو للتكامل مع الجوال، مع تحديث نظام المساعد الصوتي لفهم اللغات الطبيعية بشكل أدق وأفضل.
كما تم تحسين نظام الملاحة لعرض المعلومات بشكل أوضح ومعالجة البيانات بشكل أسرع، مع تحديث نظام تشغيل السيارة كذلك.
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التعليقات على بورش تايكان 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة
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