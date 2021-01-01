المربع نت – أزاحت لاندروفر الستار عن إصدار رنج روفر سبورت SVR أولتميت 2022 بتحديثات متعددة للتصميم تشمل حروف “رنج روفر” سوداء أنيقة في المقدمة والخلفية بحواف بيضاء.
وحصل الإصدار المحدث على جنوط 22 إنش جديدة ومكابح سوداء وغطاء محرك كربوني بنفس لون الجسد، بالإضافة إلى طلاء أسود “نارفيك” أنيق للشبك وأغطية المرايا.
وننتقل للتحديثات الداخلية التي تشمل مقاعد جلدية أنيقة بتطريزات جديدة وشعارات SVR وزخرفات كروم متعددة في مختلف أنحاء المقصورة.
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التعليقات على انطلاق رنج روفر سبورت SVR أولتميت 2022 بقوة 575 حصان
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