لوسيد إير إصدار “الحلم” الأكثر فخامة: مواصفات وسعر

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صورة الخبر: لوسيد إير إصدار “الحلم” الأكثر فخامة: مواصفات وسعر
لوسيد إير إصدار “الحلم” الأكثر فخامة: مواصفات وسعر

المربع نت – كشفت لوسيد مواصفات وسعر إصدار “الحلم” الأفخم لموديل إير الكهربائي، وهو إصدار الإطلاق للسيارة مع توفره بنسختين رئيسيتين، الأولى نسخة الأداء والثانية نسخة المدى.

وستنطلق نسخة الأداء بقوة 1111 حصان ومدى 764 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما نسخة المدى في المقابل تتمتع بـ 833 كيلومتر من المدى و933 حصان بعد اختبارات عملية في كاليفورنيا.

بالنسبة لأرقام التسارع: تتسارع نسخة الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.5 ثانية، ونسخة المدى في 2.7 ثانية، كلاهمها بأنظمة دفع كلي ومحركين كهربائيين وسرعة قصوى 270 كلم\س وجنوط 19 أو 21 إنش.

وستطرح لوسيد إصدار الحلم لموديل إير قبل نهاية العام بسعر 169,000 دولار – 633,000 ريال للنسختين.

صورة الخبر: لوسيد إير إصدار “الحلم” الأكثر فخامة: مواصفات وسعر

المصدر: المربع نت

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