

هجين بين الدراجة الرباعية والسيارة.. "أوبل" تكشف عن Rocks-e الكهربائية هجين بين الدراجة الرباعية والسيارة.. "أوبل" تكشف عن Rocks-e الكهربائية

أزاحت شركة أوبل الألمانية الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة Rocks-e ، وهي بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي نسخة هجينة بين السيارة والدراجة الرباعية، لصغر حجمها عن السيارات التقليدية ولـ مواصفاتها القياسية، كما أنها ليست سيارة جديدة تمامًا على المستهلك لأنها إصدار مشابه جدًا لـ سيتروين آمي الكهربائية، بتغييرات طفيفة.



وفقًا لموقع "موتور1"، تتمتع سيارة أوبل Rocks-e الصغيرة جدًا بمحرك بقوة 8 حصان ويمكنها السير 75 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وهي أول سيارة SUM في العالم وتعني النقل الحضري المستدام.



وفقًا للموقع المتخصص في السيارات، لا يتجاوز وزن الدراجة الرباعية الخفيفة 425 كجم (937 رطلاً) بدون البطاريات، التي تستغرق إعادة شحنها بالكامل 3 ساعات ونصف ساعة عن طريق استخدام مقبس منزلي عادي وكابل شحن بطول ثلاثة أمتار، كما تتمتع بمدى 75 كيلومتر في إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالمياً (WLTP).

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وكما هو الحال مع سيتروين آمي ، تفتح الأبواب في اتجاهين متعاكسين وتحتوي Rocks-e على العديد من القطع القابلة للتبديل.يبلغ طول سيارة Rocks-e الصغيرة 2.41 متر (95 بوصة) فقط، ويتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي ينتج ثمانية أحصنة فقط (6 كيلوواط) لسرعة قصوى تبلغ 45 كم / ساعة (28 ميلاً في الساعة). ويمكن قيادتها بشكل قانوني في أوروبا من سن 15 عامًا.وأشار الموقع أن قطر الدوران الذي يبلغ 7.2 مترًا يجعلها سيارة مثالية للقيادة داخل المدينة، و تسير الدراجة الرباعية على عجلات مقاس 14 بوصة، لكن بالرغم من صغر حجمها، إلا أنها لا تزال قادرة على استيعاب طوال القامة، والأشخاص الذين يزيد ارتفاعهم عن 1.9 مترًا.سيتم طرح Rocks-e للبيع مبدئيًا الخريف القادم في ألمانيا حيث سيتمكن العملاء من تقديم الطلب عبر الإنترنت أو الشراء من تجار محددين. ومن المقرر أن تحذو حذوها أسواق أوروبية إضافية في عام 2022.