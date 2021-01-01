أزاحت شركة أوبل الألمانية الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة Rocks-e ، وهي بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي نسخة هجينة بين السيارة والدراجة الرباعية، لصغر حجمها عن السيارات التقليدية ولـ مواصفاتها القياسية، كما أنها ليست سيارة جديدة تمامًا على المستهلك لأنها إصدار مشابه جدًا لـ سيتروين آمي الكهربائية، بتغييرات طفيفة.
وفقًا لموقع "موتور1"، تتمتع سيارة أوبل Rocks-e الصغيرة جدًا بمحرك بقوة 8 حصان ويمكنها السير 75 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وهي أول سيارة SUM في العالم وتعني النقل الحضري المستدام.
وفقًا للموقع المتخصص في السيارات، لا يتجاوز وزن الدراجة الرباعية الخفيفة 425 كجم (937 رطلاً) بدون البطاريات، التي تستغرق إعادة شحنها بالكامل 3 ساعات ونصف ساعة عن طريق استخدام مقبس منزلي عادي وكابل شحن بطول ثلاثة أمتار، كما تتمتع بمدى 75 كيلومتر في إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالمياً (WLTP).
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التعليقات على هجين بين الدراجة الرباعية والسيارة.. "أوبل" تكشف عن Rocks-e الكهربائية
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