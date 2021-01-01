سوق المستعمل.. سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2011 |

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سوق المستعمل.. سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2011 |

تحتل شركة فولكس فاجن الألمانية العريقة مكانة كبيرة داخل السوق المصري للمستعمل، لما توفره من إصدارات متعددة ، لذلك يتجه الكثيرون من المستهلكين لسياراتها، ومن بينها الشهيرة "جيتا" موديل 2011.

تتمتع سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2011 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 105 حصان، و150 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG 7 نقلات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كلم/س في خلال 12 ثانية.

يأتي طراز فولكس فاجن جيتا موديل 2011 بجنوط رياضية بقياس 16 بوصة، بمصابيح أمامية هالوجين مع إشارات انعطاف، زجاج عازل للحرارة، مقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، درج تابلو بإضاءة داخلية وقابل للتبريد، تكييف هواء مع خاصية التحكم في الحرارة لكل جانب على حدي، بارو ستيرينج حساس لتغيير السرعة، فتح صندوق الأمتعة الخلفي أوتوماتيكي، التحكم في المرايا الجانبية.

دعمت سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2011 بالمواصفات القياسية، من أبرزها عدد 6 AIR BAGS، مساند أمامية ديناميكية للرأس، مساند رأس خلفية، بها نظام ABS مانع الانغلاق، وبرنامج تعزيز الثبات الالكتروني ESP، تركيب مقاعد أطفال ISOFIX، ايموبيليزر للحماية من السرقة، مصابيح تحذير في التابلو، مثبت سرعة.

المصدر: صدى البلد

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