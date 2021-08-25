

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 26 - 8 - 2021 أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 26 - 8 - 2021

أظهرت أسعار الذهب بالكويت استقرارًا خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ 2021، وأُعلِن سعر جرام الذهب «عيار 21» بمبلغ 17.359 دينار كويتي للجرام الواحد، بما يعادل 57.691 دولار أمريكي .



اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ 2021



وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

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سعر الذهب «عيار 24 »اليوم في الكويت، 17.359 دينار كويتي، ويقابله 57.691 بالدولار الأمريكي.سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.927 دينار كويتي، مقابل 52.932 دولار أمريكي.سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.204 دينار كويتي، مقابل 50.53 دولار أمريكي.سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.032 دينار كويتي، ويقابله 43.311 دولار أمريكي.وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 539.93 دينار كويتي، مقابل 1794.384 دولار أمريكي.