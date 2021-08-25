أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 26 - 8 - 2021

أظهرت أسعار الذهب بالكويت استقرارًا خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ 2021، وأُعلِن سعر جرام الذهب «عيار 21» بمبلغ 17.359 دينار كويتي للجرام الواحد، بما يعادل 57.691 دولار أمريكي .
اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ 2021
وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الخميس 26 ـ 8 ـ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:
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