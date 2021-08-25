

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. أسعار الدواجن اليوم الخميس..

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-8-2021 استقرارا فى ظل زيادة المعروض بالسوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وقال حسن الفيومي تاجر دواجن إن الأسعار مستقرة منذ من أكثر من شهر، حيث يتراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى بـ 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو بـ 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.



وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار البيض انخفضت بشكل تدريجي، حيث يتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 36-37 جنيها، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.

