

طائرة بريطانية خاصة لإجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان.. فيديو طائرة بريطانية خاصة لإجلاء 200 كلب وقطة من أفغانستان.. فيديو

فى وقت يسعى آلاف الأفغان لمغادرة البلاد بعد سيطرة طالبان وامتلاء المطار والمنافذ بطوابير العاجزين عن الفرار بأرواحهم، وجه وزير الدفاع البريطانى بتسيير رحلة جوية لإجلاء 200 كلب وقطة، التصريحات أثارت جدلا كبيرا لا سيما أنه قال سابقا "من الخطأ منح الأولوية للحيوانات".



الرحلة الجدلية تضم حيوانات مملوكة لجندى البحرية السابق فارثينج وكان بعد انتهاء خدمته فى أفغانستان أسس جمعية خيرية للحيوانات الأليفة حملت اسم "ناوزاد" بالعاصمة كابول، وتولت إنقاذ القطط والكلاب والحمير وبعد سيطرة طالبان فى 15 أغسطس أطلق "فارثينج" حملة واسعة دعمها فنانون ومشاهير منهم الممثل الكوميدى ريكى جيرفيس وشهدت انتقادات مباشرة لموقف الجيش البريطانى ووزير الدفاع بعدها تراجع الوزير بن والاس وكتب على تويتر أنه سمح بمهمة الإنقاذ ووجه بتسهيل معاملات فارثينج فى مطار كابول وإجلاء الحيوانات.

