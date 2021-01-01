«الصبارة الراقصة»، لعبة تصدر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وزاد الطلب عليها في الأسواق بشكل كبير، إذ تتغنى وترقص بتمايل، وتردد الكلمات التي تسمعها برقصة مميزة أثارت إعجاب محبي الألعاب وغيرهم من جمهور «سوشيال ميديا»، ليصل سعرها من 200 إلى 1000 جنيه، بعد أن أصبحت «تريند».
وتُصنع لعبة «الصبارة الراقصة» في الصين كأغلب الألعاب التي تصنعها بكين، إذ تكون مزودة بوصلة «USB»، وتردد الأغاني والكلمات التي تسمعها، وهو ما جعل الطلب والإقبال عليها كبيرًا، ولكن هل «الصبارة الراقصة» لها نفس الشعبية في بلدها المُصنعة؟.
مصري في الصين: «الصبارة الراقصة» قديمة
ويوضح هيثم طلحة، أحد رواد الأعمال المصريين والمقيم في الصين، مدى شعبية لعبة «الصبارة الراقصة» هناك، قائلا إنها قديمة في الصين، وليس لها نفس الشعبية الكبيرة التي حدثت معها في مصر، لافتًا إلى أنها تعامل هناك مثل أي لعبة عادية، وتباع بأسعار رخيصة لعدم الاهتمام الكبير بها في الصين.
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التعليقات على قديمة ورخيصة.. «الصبارة الراقصة» في الصين «ملهاش شعبية»
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