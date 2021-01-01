

منع سيدة من دخول حديقة حيوان بسبب علاقتها مع ذكر شمبانزي (فيديو) منع سيدة من دخول حديقة حيوان بسبب علاقتها مع ذكر شمبانزي (فيديو)

تم حظر سيدة بلجيكية من قبل حديقة حيوان أنتويرب، بسبب «علاقتها» الوثيقة مع ذكر شمبانزي كانت تزوره بشكل متكرر لسنوات.



كانت السيدة التي تدعى إيدي تيمرمانس، تواظب على زيارة تشيتا، الشمبانزي الذكر البالغ من العمر 38 عاما، لمدة أربعة سنوات على الأقل. ويعتقد القائمون على رعاية الحيوانات في حديقة حيوان أنتويرب، أن هذه العلاقة تسببت في مشاكل اجتماعية لشيتا داخل مجموعتها من الشمبانزي.



تشير التقارير، إلى أنه نظرًا لكون تشيتا قد أصبح قريبا جدًا من إيدي، باتت مجموعته تتجاهل التعامل معه ولا تعتبره جزءا من منظومتها. ولتحسين علاقته مع نوعه، أصدرت حديقة الحيوان مؤخرًا حظرًا على الاتصال بينه وبين السيدة، ومنع إيدي من الاقتراب جدًا من حظيرة الشمبانزي، وأمرها بتجنب الاتصال بالعين مع الحيوان.

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قالت سارة لافوت، أمينة حديقة حيوان أنتويرب، لـ ATV: «بالطبع نحن سعداء عندما يشعر زوارنا بانخراط كبير في التعامل مع الحيوانات. لكن رعاية الحيوانات تأتي أولاً هنا».وتضيف: «خارج ساعات الزيارة في حديقة الحيوان، على الحيوان إدارة 15 ساعة داخل مجموعته. لكن نظرا للعلاقة التي نمت بين السيدة إيدي وتشيتا، أصبح مرتبطا أكثر بها. وباتت القرود الأخرى تتجاهله ولا تعتبره جزءًا من المجموعة. لذلك يجلس بمفرده خارج أوقات الزيارة».«أحبه ويحبني»إيدي، من ناحية أخرى، تعتبر حظر الاتصال غير عادل. مدعية أنها تحب تشيتا ويحبها وأن الحظر يؤثر عليها فقط، وليس على الزوار الآخرين.تقول تيمرمانس: «أنا أحب ذلك الحيوان وهو يحبني. ليس لدي أي شيء آخر. لماذا يريدون أخذ ذلك بعيدًا؟». وتضيف خلال حوار عاطفي مع الصحفيين: «يُسمح لعشرات الزوار الآخرين بالاتصال. لماذا أنا بالذات؟».وتتابع حديثها باكية: «أنا منتظمة على الزيارة منذ أربع سنوات حتى الآن. يأتي تشيتا لرؤيتي دائمًا عندما يراني. يلوح بذراعيه ويقبلني عبر النافذة. ما الخطأ الذي افعله؟».تعترف إيدي بأنها تلقت أربعة تحذيرات بشأن علاقتها الوثيقة بشيتا، لكنها لم تستطع الابتعاد عنه، على حد قولها. والآن، إذا استمرت في تجاهل التحذيرات، فقد يؤدي حظر الاتصال إلى حظر تام من زيارة حديقة حيوان أنتويرب.ويوضح مقدمو الرعاية داخل الحديقة، أن وضع تشيتا معقد. وصل إلى حديقة الحيوانات قبل 30 عامًا كحيوان أليف شخصي سابق، ولم يكن من الممكن التعامل معه لفترة طويلة جدًا، لكنه تعلم في النهاية كيف يتكيف مع حيوانات الشمبانزي الأخرى، لكن اهتمامه بالبشر لم يختف أبدًا، وهذا هو سبب خطورة انتباه السيدة إيدي في حالته.