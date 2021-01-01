

الطفل العاري علي غلاف ألبوم Nevermind الغنائى يطالب بتعويض 2,5 مليون دولار الطفل العاري علي غلاف ألبوم Nevermind الغنائى يطالب بتعويض 2,5 مليون دولار

قررسبنسر إلدن، الطفل الذي ظهر عاريا على غلاف ألبوم " Nevermind "، لفريق "نيرفانا" الأكثر شهرة في موسيقى الروك، رفع دعوى قضائية، مدعيا أنه تعرض للاستغلال الجنسي عندما كان طفلا، حسبما نشر موقع الديلي ميل.



وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة مقاطعة في كاليفورنيا ضد العديد من الأطراف، بما في ذلك أعضاء فرقة نيرفانا، وأرملة كورت كوبين، كورتني لوف، وشركات التسجيل التي أصدرت أو وزعت الألبوم في العقود الثلاثة الماضية، يزعم إلدن أن المتهمين أنتجوا موادا إباحية للأطفال مع الصورة التي يظهر فيها وهو يسبح عاريا باتجاه ورقة دولار مع ظهور عضوه التناسلي .



وتتهم الدعوى، المدعى عليهم، بارتكاب "الاستغلال الجنسي للأطفال تجاريا له منذ أن كان طفلا حتى يومنا هذا".

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ويقول إلدن، الذي كان يبلغ من العمر أربعة أشهر عند التقاط الصورة، إنه عانى من أضرار مدى الحياة من غلاف الألبوم لعام 1991، بما في ذلك الضيق العاطفي الشديد والدائم مع المظاهر الجسدية، بالإضافة إلى فقدان التعليم والأجور والتمتع الحياة.وتزعم الدعوى أن الصورة "مصورة بداعي جنسي"، توحي انه طفل يحصل على فاتورة بالدولار ،وحسب ما نشر إلدن لم يدفع له مقابل الظهور على الغلاف، لم يوقعا على نموذج نشر للصورة، والتي تم تصويرها خصيصا لغلاف الألبوم.ويطالب إلدن بتعويضات لا تقل عن 2,5 مليون دولار من كل من المدعى عليهم الخمسة عشر، بالإضافة إلى التكاليف، ولم يرد المتهمون بعد على الدعوى ولم يعلقوا عليها علنا.