قررسبنسر إلدن، الطفل الذي ظهر عاريا على غلاف ألبوم " Nevermind "، لفريق "نيرفانا" الأكثر شهرة في موسيقى الروك، رفع دعوى قضائية، مدعيا أنه تعرض للاستغلال الجنسي عندما كان طفلا، حسبما نشر موقع الديلي ميل.
وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة مقاطعة في كاليفورنيا ضد العديد من الأطراف، بما في ذلك أعضاء فرقة نيرفانا، وأرملة كورت كوبين، كورتني لوف، وشركات التسجيل التي أصدرت أو وزعت الألبوم في العقود الثلاثة الماضية، يزعم إلدن أن المتهمين أنتجوا موادا إباحية للأطفال مع الصورة التي يظهر فيها وهو يسبح عاريا باتجاه ورقة دولار مع ظهور عضوه التناسلي .
وتتهم الدعوى، المدعى عليهم، بارتكاب "الاستغلال الجنسي للأطفال تجاريا له منذ أن كان طفلا حتى يومنا هذا".
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التعليقات على الطفل العاري علي غلاف ألبوم Nevermind الغنائى يطالب بتعويض 2,5 مليون دولار
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