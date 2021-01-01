تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس.
وقالت الوكالة إن التركيز ينصب على سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مالكة النمر وهو واحد من نمرين تحتفظ بهما مع حيوانات أخرى في مجمع ببلدة نيبرا شرقي ألمانيا.
وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.
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التعليقات على نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية في جلسة تصوير.. والشرطة تحقق
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