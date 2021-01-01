

نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية في جلسة تصوير.. والشرطة تحقق نمر يهاجم عارضة أزياء ألمانية في جلسة تصوير.. والشرطة تحقق

تحقق الشرطة الألمانية في حادث شهد قيام نمر بمهاجمة عارضة "موديل"، وإصابتها بجروح بالغة خلال جلسة تصوير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس.



وقالت الوكالة إن التركيز ينصب على سيدة تبلغ من العمر 48 عاما، مالكة النمر وهو واحد من نمرين تحتفظ بهما مع حيوانات أخرى في مجمع ببلدة نيبرا شرقي ألمانيا.



وأصيبت عارضة، 36 عاما، بجروح في رأسها خلال هجوم الثلاثاء الماضي، وتم نقلها بمروحية إلى مستشفى.

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وتحقق الشرطة مع مالكة النمر للاشتباه في إهمالها وتسببها بضرر جسدي للعارضة، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".وزار مسؤول من إدارة الصحة العامة المجمع، الأربعاء، للتحقق مما إذا كانت الحيوانات قد وضعت في مكان مناسب، وما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير التنظيمية.وذكر المسؤول أن مالكة النمرين تمتلك فهودا أيضا منذ عام 2019، وعملت لمدة 20 عاما كمدربة حيوانات في سيرك ومدن ملاهي.ولم تعلن الشرطة عن اسم عارضة الأزياء أو مالكة الحيوانات، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية.