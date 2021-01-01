

علي جمعة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة مفتي الجمهورية السابق



حكم لبس الحذاء المصنوع من جلد الخنزير .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.



قال علي جمعة في فتوى له ، انه لا يجوز ارتداء هذا الحذاء، لأن الانتفاع بالخنزير حرام شرعًا.



هل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم خنزير لأنه لم يكن أمامه غيره ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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وأجاب عثمان قائلًا: ليس هذا مبررا أنه يأكل من لحم خنزير لأنه ليس أمامه غيره، وسأل متعجبًا: اليس أمامه اي شيء أخر حتى انه أوشك على الموت؟وتابع: عليه أن يتوب ويستغفر ولا يأكل من هذا مرة ثانية.ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته (تناولت طعاما يحتوي على لحم الخنزير ودخلت إلى المسجد ووجدت صعوبة فى الوضوء ونصحتني زميلة بالتييم وأتممت صلاتي .. هل يجوز ذلك؟وأجاب أمين الفتوى، ، أن التيمم للنجاسة إن تعذرت إزالتها على البدن لمرض أو لعجز أو لفقد ماء فيجوز ذلك عند الحنابلة ويصلى ولا يعيد الصلاة، لكن عند الشافعية يرون بالتيمم ويصلى احتراما للوقت والفريضة وإذا ما أزالها بعد ذلك يعيد الصلاة.وأشار إلى أن مجرد تناول لحم الخنزير بعد إخبارها من زملائها فيجب المضمضة والدخول للصلاة ولا شيء على الفرد.