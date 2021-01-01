حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها رغم رفضه ..علي جمعة يجيب



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات، سؤال ورد إلى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال إحدى مجالسه العلمية.



وأوضح « جمعة» عبر فيديو على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الإعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن ذلك خلافًا للمالكية حيث قالوا بأن ذمة المرأة وزوجها واحدة، مشيرًا إلى أنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، مبينًا: فتعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ.

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رد المفتى على رجل يمنع زوجته من مساعدة والديها مالياورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من سائل يقول :هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والديها لكبر السن والعجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص.أجاب المفتي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها وما يدخل في أملاكها هو خاص بها تتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم.وأضاف أن الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة في وقت كانت المرأة مهدرة في الحقوق قبل نزول التشريع الإسلامي، مال الزوجة خاص بها لا يتدخل الزوج في هذا الأمر ولا يحجر عليها ولايمنعها من تصرفاتها .وتابع": نقول للزوج مما يجب عليك ومما ينبغي أن تساعد زوجتك في صلة رحمها ووالديها وبكل أنواع البر لأن الله قضى الإحسان إلى الوالدين وكلما أرشدت وأمرت بصلة رحمها كان لك من الأجر.