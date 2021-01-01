طريقة عمل سلطة الطحينة للشيف أميرة شنب

تعد سلطة الطحينة من أكثر الأكلات الجانبيه شيوعا حيث يتم تقديمها بجوار الكثير من الأطعمة والأطباق الرئيسية من بينها اللحوم والأسماك والفراخ هذا إلى جانب أن البعض يحب تناولها مع الفول والأطباق الشعبية.
نقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم
طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات
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