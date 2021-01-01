

طريقة عمل الفطائر بالجبنة الموتزاريلا طريقة عمل الفطائر بالجبنة الموتزاريلا



تعد الفطائر من الأكلات الشهية والخفيفة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على مدار اليوم، ويمكن تقديمها بالكثير من الوصفات والحشوات المختلفة.



وإليك طريقة تحضير الفطائر بالجبنة الموتزاريلا بخطوات سهلة وبسيطة..



مقادير الفطائر بالجبنة الموتزاريلا بالزعتر

قد يعجبك أيضا...

3 أكواب دقيق1 ملعقة كبيرة خميرةماء للعجنرشة ملح1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر1 بيضةجبن موزاريلا مبشوررشة سكرربع كوب زيتنصف كوب لبن دافئزعتر مفرومطريقة تحضير الفطائر جبنة الموتزاريلا بالزعتر1- ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة والبيكنج باودر وتخلط جيدا.2- ثم يضع اللبن والبيض والزيت.3- قومي بعجن جميع المكونات جيدا ثم يضاف الماء تدريجياً مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.4- ضعي الزعتر وتعجن المكونات حتى تمتزج جيدا ثم تغطى العجينة وتترك جانباً حتى تتخمر.5- تقطع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.6- قومي بفرد كرات العجين قليلاً في راحة يدك ثم تحشى بالقليل من الموزاريلا وتشكل حسب الرغبة، توضع الفطائر في صينية فرن.7- ضعي الفطائر في الفرن الساخن على حرارة 200 درجة مئوية حوالي 20 دقيقة حتى تنضج الفطائر بالجبن بالزعتر، وتقدم