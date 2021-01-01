تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل



تعرف على درجات الحرارة المتوقعة تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يبدأ الجمعة المقبل، وفيما يلى ننشر درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة بداية الارتفاع فى درجات الحرارة .



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

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السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجةجنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجةشمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجةجنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة