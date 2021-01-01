تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

آخر الأخباراخبار مصر › تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

صورة الخبر: تعرف على درجات الحرارة المتوقعة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يبدأ الجمعة المقبل، وفيما يلى ننشر درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة بداية الارتفاع فى درجات الحرارة .

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
137

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager