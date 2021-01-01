كشف مقطع مصور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عناصر طالبان وهم يقتحمون منازل المدنيين في إحدى مناطق قبائل البشتون في أفغانستان.
وأظهر المقطع قيام العناصر بسرقة ونهب جميع الممتلكات الموجودة في المنزل، بما في ذلك ملابس النساء والأطفال.
وقال أحد الأشخاص في المقطع غاضباً "دخول منازل المدنيين أمر خاطئ وفق تقاليد البشتون والشريعة. لا أعرف ما هو نوع نظام الشريعة الذي تتحدث عنه طالبان".
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التعليقات على فيديو.. عناصر طالبان تقتحم منازل المدنيين وتنهبها
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