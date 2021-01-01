بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا



بايدن بايدن

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، إلى العالم في أواخر عام 2019، ورواية تسرب الوباء من معمل ووهان للفيروسات بالصين تظهر من حين لآخر، نافية الرواية الأولى التي تقول بظهور الوباء بشكل طبيعي دون تدخل من أحد، نتيجة انتقال العدوى إلى الإنسان من حيوانٍ حصل على الفيروس من أحد الخفافيش.



الرواية الثانية

وعملت أمريكا منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على تأكيد الرواية الثانية، التي تدين الصين، وتقول أنها سبب المشكلات، وأنها المسئولة الأولى عما حدث في العالم، لكن هذه المزاعم لم تأخذ حقًا أو باطلًا مع بكين التي ناورت مرات، وسمحت لفريق من منظمة الصحة العالمية بالوصول والتحقيق من ووهان، دون أن يقول بشئ يدين الصين.



الرواية الأولى

والآن، وبعد أن اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الصين هي الأخرى بالتورط في مسألة ظهور الوباء، وكلف بايدن المخابرات الأمريكية قبل أشهر بتقديم تقريرها عن الأمر، عادت المخابرات بتقريرها هي الأخرى بكفي حنين، دون أن تذكر شئ يدين الصين، مما يرفع من أسهم رواية ظهور الوباء الأولى، ورفع الإدانات و المؤامرات حوله، من إنه في الأغلب ظهر بسبب

قد يعجبك أيضا...

الممارسات الخاطئة لبعض الصينيين من أكل حيوانات لا يتم أكلها في الغالب، والمصادفة أن يكون من أكل من الحيوان قد مرض بعدوى كورونا التي سبق وأخذها الحيوان أو(أكثر من حيوان - يقال إنه آكل النمل الحرشفي) من الخفافيش، وهو ما جعل المرض يسري بين رواد سوق هونان للمأكولات، ومع اعتبار المرض معدي وسهل العدوى، كانت الحصيلة كبيرة في انتقاله السريع إلى مئات من الناس في وقتٍ قصير، ثم تجاوزه إلى خارج الصين، واضطرار الصين للإغلاق وأخذ اجراءاتها ولكن بعد أن ذاع الأمر وخرجت الأمور عن السيطرة.وقبل ساعات، قدمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تقريرها حول منشأ فيروس كورونا إلى الرئيس جو بايدن، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مصدره.نسخة سرية لتقرير المخابرات الأمريكيةونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين اثنين من ممثلي السلطات الأمريكية، أن الاستخبارات الأمريكية يجب أن تعد في غضون أيام قليلة نسخة مرفوعة السرية من الوثيقة لنشرها.ومع ذلك لفت المصدران إلى أن هذا التقرير، على الرغم من الكم الهائل من المعلومات التي جرت دراستها، لا يحتوي على نتيجة نهائية حول منشأ الفيروس.وكما ذكرت الصحيفة، أشار ممثل للسلطات الأمريكية إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية "ليس هو الأفضل تجهيزًا لحل هذه القضية"، وذلك لأن تحديد منشأ الفيروس بالدرجة الأولى من اختصاص العلماء وليس ضباط الاستخبارات".الرأي العام يجب أن يقرأ تقرير المخابراتوكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد صرّحت يوم الإثنين بأن النسخة المرفوعة عنها السرية من تقرير منشأ فيروس كورونا يجب أن تقدم للرأي العام بعد أيام قليلة من تسليم الوثيقة إلى بايدن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لا تستطيع أن تقول بالضبط في أي شكل سيتم تقديم هذه الرواية.وصرح بايدن في نهاية شهر مايو بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية ليس لديه معلومات كافية ليقول على وجه اليقين كيف بدأ انتشار الفيروس المستجد: بعد ملامسة الإنسان لحيوان مصاب، أو بسبب حادث محتمل في مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين؟.وأصدر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت تعليمات لأجهزة الاستخبارات بمضاعفة الجهود، بهدف دراسة جميع البيانات المتاحة، وإعداد تقرير جديد له خلال 90 يوما.