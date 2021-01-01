بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع



ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع

في شجاعة وبسالة كبيرة نجحت ممرضة مصرية في إنقاذ 8 أطفال رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين في حضانة خاصة.



وكشفت الممرضة صابرين محمد، تفاصيل الواقعة "للعربية.نت" وقالت إنها تعمل في حضانة خاصة بإحدى مدن محافظة قنا جنوب البلاد، وخلال فترة عملها بعد منتصف الليل صباح الاثنين تلقت اتصالا هاتفياً من ممرضة زميلة تعمل في حضانة خاصة مجاورة لهم، وتستغيث بها طالبة منها إرسال اسطوانات أكسجين سريعة لسرعة إنقاذ أطفال الحضانة بعد انفجار شبكة الأوكسجين في الحضانة واندلاع دخان جراء ذلك.



كما أوضحت أنها سارعت وبمعاونة الشباب والجيران إلى نقل الإسطوانات إلى الحضانة، لكنها فوجئت بوجود قيادات الأمن هناك، مضيفة أنها على الفور قامت بالدخول لمكان وجود الأطفال وأجرت اللازم نحوهم حتى أعادت 6 منهم للتنفس مجددا وبعدها تم ارسالهم لحضانة المستشفى العام من خلال سيارات الإسعاف لاستكمال علاجهم.