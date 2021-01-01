جمال الحاجي: لقب مستحق للزمالك.. وجماهيره اللاعب رقم واحد



الدكتور جمال الحاجي الدكتور جمال الحاجي

علق الدكتور جمال الحاجي، الخبير الكروى والمدرب التونسي، على تتويج نادى الزمالك بلقب الدورى الممتاز.



كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٩ نقطة بفارق ٦ نقاط عن غريمه التقليدي النادى الأهلى.



وقال الدكتور جمال الحاجي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “تعتبر بطولة للزمالك المصري رقم 13 بطولة الأرقام القياسية بامتياز”.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف: “الزمالك حقق الدرع رقم 13 في تاريخه بعد موسم كروي طويل وشاق امتد على مدى 8 أشهر كاملة، حيث انطلق الأسبوع الأول يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020”.وتابع: “أرقام أخرى سجلت حضورها كاستعمال تقنية الـ var لأول مرة في الدوري المصري الممتاز، وبالتالي التقليص في نسبة الأخطاء التحكيمية والابتعاد على التأويلات والانتقادات”.واستطرد: “هذه أرقام عامة تهم الدوري المصري، أما فيما يخص الزمالك، فقد حقق الفريق تحت قيادة الفرنسي كارتيرون أرقاما مهمة جدا، فالزمالك حتى الأسبوع قبل الأخير انتصر في 24 مناسبة وتعادل في 7 مناسبات ولم ينهزم إلا في مناسبتين. سجل هجومه 60 هدفا لكن التميز كان لصالح الدفاع الذي لم يقبل سوى 20 هدفا فقط متقدما على كل منافسيه، والمغربي أشرف بنشرقي في مقدمة هدافي الزمالك بـ 15 هدفا يليه يوسف أوباما بـ 10 أهداف”.ولفت إلى أن شهر مارس الماضى سجل عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القلعة البيضاء، وأثارت هذه العودة جدلا كبيرا في أوساط الزمالك وصلت إلى حد رفض عدة لاعبين التدرب تحت قيادة الفني الفرنسي.وأشار إلى أن بداية كارتيرون كانت صعبة جدا ولم يفلح في المرور بالفريق إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا، لكن الفرنسي استطاع بحنكة كبيرة المحافظة على صدارة الدوري محققا 46 نقطة كاملة حتى الجولة قبل الأخيرة أي في 19 مباراة.وأكد أن “مسيرة كارتيرون قبل الهروب من القلعة البيضاء اقترنت بالتتويجات على المستويين المحلي والإقليمي، وها هو يعود بالفرسان البيض إلى منصات التتويج من جديد، وكأني بالزمالك لا يتألق في السنوات الأخيرة إلا تحت قيادة كارتيرون”.وقال الدكتور جمال الحاجي أيضا: “ليس من العدل أن لا يتوج الزمالك بالدوري المصري الممتاز لهذا الموسم والسيطرة على المسابقة رغم تنافسه مع العتيد الأهلي المصري، جيل يضم نجوما في قيمة طارق حامد، المغربي بنشرقي، حسام أشرف، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، التونسي حمزة المثلوثي، محمد اشرف توفيق، إمام عاشور، محمود عبد الرزاق شيكبالا، أحمد السيد، سيف الدين الجزيري، والحارسين أبو جبل وجنش وغيرهم من النجوم المتألقة”.وشدد على أنه “ليس من العدل أن لا يتوج هذا الجيل الذهبي بالدوري المصري الممتاز، هذا الجيل الذي استطاع أن ينهض وأن يبلغ أعلى منصات التتويج رغم الاهتزازات التي مر بها الفريق كالانسحاب المر من دوري أبطال أفريقيا وتغيير المدربين بعد رحيل باتشيكو الذي لم يطل به المقام في القاهرة بعد الفشل الذريع، وقدوم كارتيرون الذي لم يكن محل ترحاب في البداية ولم يتم التوافق عليه حتى الآن من طرف الفاعلين واللاعبين القدامى في الزمالك، هذا إلى جانب مسلسل نجم الفريق الفرجاني ساسي الذي فعل كل ما في وسعه لمغادرة الفريق وأحدث ذلك تململا في الفريق”.وعن جماهير الزمالك، قال الدكتور جمال الحاجي: “فقط اللاعب رقم واحد هو الذي كان صامدا في وجه هذه الهزات، وكان واثقا من انتزاع اللقب، أعنى هنا جمهور الزمالك العريض الذي ساند الفريق حتى النهاية وآمن بحظوظ ناديه حتى الأمتار الأخيرة رغم غياب الجماهير المصرية على المدرجات”.وأوضح أن الدوري المصري الممتاز في نسخة 2020/2021 يعتبر الأمتع في السنوات الأخيرة والأقل انتقادا بحضور تقنية الفار، لكن لولا وجود منافسين في قيمة كبير أفريقيا الأهلي المصري وفرق تألقت كسموحة وبيراميدز والمصري وإنبي والاتحاد السكندري وغيرهم من النوادي المصرية العتيدة لما تمتعت الجماهير المصرية والعربية بمباريات الدوري المصري.واختتم حديثه قائلا: “صحيح اليوم جماهير الزمالك هي المزهوة بتتويج ناديها، لكن أعتقد أن بقية الجماهير المصرية كانت راضية على مستوى كرة القدم المصرية”.