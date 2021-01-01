رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"



أليو ديانج نجم الأهلي أليو ديانج نجم الأهلي

دخل نادى النصر السعودى فى مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في انتقالات الصيف الجاري، في ظل تراجع مردود البرازيلي بيتروس ماثيوس.



وأكد موقع «جول» العالمي، اليوم الأربعاء، عن أن النصر قدم عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي للتعاقد مع متوسط الميدان المالي، في ظل المستويات المميزة التي قدمها بألوان المارد الأحمر في الموسمين الفائتين، دون الكشف عن التفاصيل المادية.



وكان ديانج، صاحب الـ23 عامًا، قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى صفوف جلطة سراي التركي في ميركاتو الصيف الجاري، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب مطالب الأهلي المادية، بحثًا عن الخروج بأكبر المكاسب من وراء بيع المالي.

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وتوقف العرض التركي عن حدود 5.5 ملايين يورو نظير الظفر بخدمات أليو ديانج، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الأهلي في ظل تمسك الأهلى بالحصول على 8 ملايين يورو، إلى جانب متغيرات مالية تتعلق بإعادة البيع والحصول على الألقاب.ويحتاج النصر إلى التخلي عن أحد الأجانب على قائمة الفريق في حال التعاقد مع متوسط الميدان المالي، في ظل تواجد 7 لاعبين ضمن كتيبة المدرب مانو مينيز، بتواجد عبدالرزاق حمدالله، وأندرسون تاليسكا، وفينسنت أبو بكر، وجلال الدين ماشاريبوف، وبيتروس ماثيوس، وبيتي مارتينيز، وفوينيس موري.