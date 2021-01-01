دخل نادى النصر السعودى فى مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في انتقالات الصيف الجاري، في ظل تراجع مردود البرازيلي بيتروس ماثيوس.
وأكد موقع «جول» العالمي، اليوم الأربعاء، عن أن النصر قدم عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي للتعاقد مع متوسط الميدان المالي، في ظل المستويات المميزة التي قدمها بألوان المارد الأحمر في الموسمين الفائتين، دون الكشف عن التفاصيل المادية.
وكان ديانج، صاحب الـ23 عامًا، قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى صفوف جلطة سراي التركي في ميركاتو الصيف الجاري، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب مطالب الأهلي المادية، بحثًا عن الخروج بأكبر المكاسب من وراء بيع المالي.
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التعليقات على رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"
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