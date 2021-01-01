نفى مصدر أمنى ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي).
وأكد أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط اعتبارا من الساعة 8 صباحاً اليوم الأربعاء .
على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجاري إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) .
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التعليقات على مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
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