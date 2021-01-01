

أقوى هواتف Oppo في السوق يمكنك اقتنائها حتى اليوم أقوى هواتف Oppo في السوق يمكنك اقتنائها حتى اليوم

نستعرض معكم في هذا المقال أقوى هواتف Oppo الموجودة في السوق المصري والتي يمكن اقتنائها وسوف نستعرض معكم مواصفات هذه الهواتف بالإضافة إلى الأسعار في السوق المصري.



هاتف Oppo Reno5 5G



- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بتردد 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية ضد الكسر والخدش من زجاج كورنينج الغوريلا من الإصدار الخامس، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر الأحدث من جوجل حاليًا بواجهة مستخدم ColorOS 11.1.

قد يعجبك أيضا...

- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 765G بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت (رام)، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي تأتي بحجم 128 جيجابايت، ولا يمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية مع وجود معالج رسوميات من نوع Adreno 620.- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية العدسة بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED أحادي، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل.-الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4300 ملي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.يمكنك الحصول على هاتف Oppo Reno5 5G بسعر 6900 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعاره المختلفة من خلال موقع ياقوطة.هاتف Oppo Reno5 4G- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة، بتردد 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية ضد الكسر والخدش من زجاج كورنينج الغوريلا من الإصدار الثالث، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر الأحدث من جوجل حاليًا بواجهة مستخدم ColorOS 11.1.- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 720G بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت (رام)، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي تأتي بحجم 128 جيجابايت، ويمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية مع وجود معالج رسوميات من نوع Adreno 618.- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية العدسة بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED أحادي، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 44 ميجابكسل، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل.-الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4310 ملي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.يمكنك الحصول على هاتف Oppo Reno5 4G بسعر 5400 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعاره المختلفة من خلال موقع ياقوطة.هاتف Oppo Find X2 Pro- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بتردد 120 هرتز، مع وجود طبقة حماية ضد الكسر والخدش من زجاج كورنينج الغوريلا من الإصدار السادس، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الإصدار العاشر قبل الأخير من جوجل حاليًا بواجهة مستخدم ColorOS 7.1.- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865 5G بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت (رام)، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي تأتي بحجم 512 جيجابايت، ولا يمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية مع وجود معالج رسوميات من نوع Adreno 650.- كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 و 13 و 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED مزدوج، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل.-الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4260 ملي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.يمكنك الحصول على هاتف Oppo Find X2 Pro بسعر 20000 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعاره المختلفة من خلال موقع ياقوطة.هاتف OPPO A94- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، بأبعاد 20 :9، مع عدم وجود طبقة حماية ضد الكسر والخدش من زجاج كورنينج الغوريلا، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر الأخير من جوجل حاليًا بواجهة مستخدم ColorOS 11.1.- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Mediatek MT6779V Helio P95 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت (رام)، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي تأتي بحجم 128 جيجابايت، ويمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية مع وجود معالج رسوميات من نوع PowerVR GM9446.- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية العدسة بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED أحادي، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل.-الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4310 ملي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.يمكنك الحصول على هاتف OPPO A94 بسعر 4750 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعاره المختلفة من خلال موقع ياقوطة.هاتف Oppo Reno4- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.4 بوصة، بأبعاد 20 :9، مع عدم وجود طبقة حماية ضد الكسر والخدش من زجاج كورنينج الغوريلا، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الإصدار العاشر قبل الأخير من جوجل حاليًا بواجهة مستخدم ColorOS 7.2.- الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 720G بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت (رام)، أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فهي تأتي بحجم 128 جيجابايت، ويمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية مع وجود معالج رسوميات من نوع Adreno 618.- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية العدسة بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED أحادي، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بجودة 1080 بكسل.-الهاتف يأتي مع بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4015 ملي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.يمكنك الحصول على هاتف Oppo Reno4 بسعر 5125 جنيه مصري تقريبًا، ويمكنك مقارنة أسعاره المختلفة من خلال موقع ياقوطة.أسعار الهواتف الذكية في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق، كما أن نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي يقبل الهاتف التحديث لها، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي لشركة الهاتف في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف قد تقبل الترقي لإصدارات أحدث من أنظمة التشغيل