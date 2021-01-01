

الكشف عن مواصفات هاتف Oppo K9 Pro عبر تراخيص TENAA الكشف عن مواصفات هاتف Oppo K9 Pro عبر تراخيص TENAA

في مايو الماضي، أعلنت Oppo عن هاتف Oppo K9 الداعم لتقنية 5G، وحينها لم تظهر أية تقارير أو مؤشرات حول إصدار Pro المتوقع من الهاتف، ولكن تراخيص TENAA التي طالما كانت مصدرًا لتسريبات مواصفات الهاتف كشفت منذ أيام قليلة عن احتمالية صدور هاتف Oppo K9 Pro قريبًا.



فمنذ أيام قليلة ظهر في قائمة تراخيص TENAA هاتف يحمل اسم Oppo PEYM00 وقد ظهرت مع الهاتف قائمة بمواصفاته كاملة مع مجموعة من الصور، وقد اشار مجموعة من حسابات التسريبات الشهرية أن التسريب لهاتف جديد من Oppo هو هاتف Oppo K11، ولكن أغلب الظن والأقرب للواقع هو أن هذه التسريبات تخص هاتف Oppo K9 Pro خاصة وأن ظهر الهاتف ظهرت عليه عبارة 09-K Pro.

ومن الصور التي تم الكشف عنها في تسريبات تراخيص TENAA فإن هاتف Oppo K9 Pro المزعوم لن يختلف كثيرًا عن هاتف Oppo K9، فالظهر يظهر فيه الكاميرا الخلفية ذات العدسات الثلاث، اما الشاشة فتأتي بتصميم الثقب أعلى اليسار وهو التصميم المعتاد في مختلف هواتف Oppo خلال الفترة الماضية مثل Oppo Reno5 وOppo A94 وOppo A74، ولن تختلف الشاشة أيضا من حيث القطر الذي يبلغ 6.43 بوصة.



أما عن الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين فيكمن في شريحة المعالج المركزي المستخدمة، فطبقًا للتسريبات، سيعتمد هاتف Oppo K9 Pro على معالج بتردد يبلغ 3.0 جيج هيرتز، مما يشير لاعتماد الهاتف على المعالج المركزي MediaTek Dimensity 1200 الذي يعتمد على شرائح Cortex-A78 والتي يمكنها أن تصل إلى هذا التردد، وقد ظهر هذا المعالج سابقًا في هواتف مثل Realme GT Neo وPoco F3 GT، ويشير التسريب إلى أن الذكرة العشوائية ستتراوح ما بين 8 جيجابايت رام و12 جيجابايت رام، أما الذاكرة الداخلية فستتراوح ما بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيعتمد على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مكونة من عدسة بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسة بدقة 8 ميجا بيسل وعدسة بدقة 2 ميجا بيكسل، وهو نفس ترتيب عدسات هاتف Oppo K9 الذي اعتمد على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة f/1.7 وعدسة بالغة العرض بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة f/2.2 وأخيرًا عدسة للماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فستبلغ سعتها طبقًا للتسريبات 16 ميجا بيكسل لتكون أقل من هاتف Oppo K9 الذي اعتمد على عدسة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

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أشارت التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيعتمد على بطارية سعة 4400 ميللي أمبير في الساعة أي أعلى بواقع 100 ميللي أمبير من البطارية المستخدمة في هاتف Oppo K9، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات وهي التي اعتمد عليه هاتف Oppo K9 واعتمدت عليه Oppo في المجمل في العديد من هواتفها المتوسطة التي تم طرحها خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.وحتى وقت كتابة هذه السطور لم ترد أية تقارير تتناول الموعد الفعلي المقرر للكشف عن هاتف Oppo K9 Pro، ولكن ظهوره على تراخيص TENAA تشير إلى أننا لن نضطر للانتظار طويلًا حتى يتم الكشف رسميًا عن الهاتف، وحينها سنقوم بالطبع بالكشف عن كل ما سيتعلق بهذا الهاتف فور الإعلان الرسمي عنه.