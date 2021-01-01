لجأ العديد من الصينيين إلى نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي من أجل العثور على شريك يرفع المعنويات ويتجاوب في أي وقت، "لكنه ليس من البشر".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشابة الصينية ميليسا قولها إنها صممت بنفسها فارس أحلامها مع روبوت دردشة (تشاتبوت) يقوم على نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي الذي يضم 150 مليون مستخدم في الصين وحدها.
وأوضحت ميليسا أن "البعض من أصدقائي خضعوا لعلاج نفسي، لكن الأمر مكلف ولا يأتي دوما بالنتائج المرجوة".
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التعليقات على نظام ذكاء اصطناعي يؤنس الصينيين والصينيات في وحدتهم
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